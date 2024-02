Bordighera alla BIT Milano 2024 per promuovere cultura, enogastronomia e outdoor (Foto)

Bordighera è presente alla BIT Milano 2024 per promuovere outdoor, cultura ed enogastronomia. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito.

La città delle palme, rappresentata dall'assessore Melina Rodà, mette in mostra le sue eccellenze al padiglione 3, stand C49 C55 D50 D56, della fiera internazionale del turismo in Italia, un marketplace a supporto dell’industria turistica in Italia e nel mondo, l’unica che connette il mondo dei professionisti del settore in un contesto totalmente b2b, ma che contemporaneamente offre agli appassionati di viaggi l’opportunità di incontrare direttamente professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

"Il nostro ringraziamento va ad Agenzia InLiguria e alla Regione per gli investimenti con cui sostengono lo sviluppo del turismo" - commenta il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.