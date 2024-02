Festival di Sanremo 2024: il 'Green Carpet Live' sarà lunedì 5 febbraio, ecco come vederlo in diretta

Lunedì 5 febbraio appuntamento esclusivo con il Green Carpet Live: la diretta della sfilata dei cantanti che si preparano al Festival da piazza Colombo. Con la regia di Marco Pugno proporremo il live della serata, con la conduzione di Carlo Alessi e Pietro Zampedroni nonché dalle piazze e da via Matteotti le incursioni di Chiara Gallo (giornalista di TorinOggi.it), Isabella Rizzitano e Chiara Orsetti (giornaliste LaVocediGenova.it).

Il nostro Gruppo Editoriale MoreNews si presenta a questa edizione del Festival di Sanremo con una copertura completa di tutti gli eventi, articoli dalle sale stampa, interviste dall'Ariston e curiosità dalla città, che raccontiamo da 24 anni ormai con SanremoNews.it

Abbiamo preparato oltre 25.000 cartoline da regalare ai presenti per i loro autografi, mercoledì 7 febbraio proponiamo il Piatto del Festival, mentre tutta la settimana ristoranti italiani ed esteri partecipano alla Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo, iniziative nostre con Cna Imperia.

Giovedì 8 febbraio il Galà del Festival di Sanremonews offre ad oltre 100 clienti una serata a Villa Noseda con la presenza di Manuela Arcuri e la consegna dei premi Alp Azur.

Ogni giorno articoli e video e con le foto di Erika Bonazinga racconteranno il Festival sulle pagine di SanremoNews.it e di tutti i giornali del gruppo con collaborazioni anche su testate on line italiane ed estere, senza dimenticarsi mai le notizie del territorio, cuore da 24 anni del nostro quotidiano imperiese. La sera, come sempre, proporremo in diretta dall'Ariston le foto di Duilio Rizzo.

Auguriamo Buon Festival ai lettori, a tutto il gruppo di lavoro ed alla redazione tradizionale. Viviamolo insieme con passione, sarà strepitoso.

LUNEDI' 5 FEBBRAIO DA NON PERDERE



GREEN CARPET LIVE

IN DIRETTA DOPO LE 19,30 SU WWW.SANREMONEWS.IT, SU YOUTUBE SANREMONEWS E SULLA PAGINA FACEBOOK

E SU TUTTI I QUOTIDIANI DEL GRUPPO MORENEWS (HOME PAGE E PAGINA FACEBOOK)