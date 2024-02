La protesta dei trattori a Sanremo? Amadeus “Nessun contatto, ma se vengono li faccio salire sul palco” (video)

Con il passare delle ore si fa sempre più concreta l’ipotesi di vedere a Sanremo la protesta dei trattori che sta interessando da diversi giorni l’Italia e l’Europa.

Oggi a parlare sono i diretti interessati. Dalla sala stampa dell’Ariston Amadeus non ha fatto giri di parole: “Contatti con i trattori? No, non è vero. È una protesta giusta e sacrosanta per il diritto al lavoro, ma nessuno mi ha contattato. Ma se arrivano li faccio salire sul palco”.

Alle parole del conduttore hanno fatto eco quelle (ironiche?) di Fiorello: “Sarebbe bene che arrivassero i trattori, c’è un palcoscenico e li invito a venire. In testa al corteo ci sarà Al Bano”.