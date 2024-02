L’Università Bocconi all’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia

Da quest'anno l'istituto FERMI POLO MONTALE sarà sede delle semifinali nazionali dei Campionati Internazionali di giochi matematici dell'Università Bocconi di Milano. Questa sarà la trentottesima edizione nel mondo e la trentunesima edizione organizzata in Italia dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi, inoltre dal 2008 i "Campionati Internazionali di Giochi Matematici" sono stati accreditati dal MIUR come iniziativa partecipante al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze.

Le fasi dei Campionati saranno quattro e precisamente:

- i Quarti di finale che si terranno online venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 15:00;

- le Semifinali che si terranno presso il nostro Istituto nel plesso del Montale in via Cagliari a Bordighera, sabato 16 marzo 2024 alle 14:30;

- la Finale nazionale che si svolgerà a Milano, in Bocconi, sabato 25 maggio 2024;

- la Finalissima internazionale, prevista a Parigi il 25 e 26 agosto 2024.

Le categorie proposte sono le seguenti:

C1 (per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado);

C2 (per gli studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola secondaria di II grado);

L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado);

L2 (per gli studenti di quinta della scuola secondaria di II grado e del primo biennio universitario);

GP ("grande pubblico" riservato agli adulti, dal 3° anno di università ... ai classici 99 anni di età);

HC ("alta competizione": gli adulti, dal terzo anno di università… ai classici 99 anni di età, che si sono classificati al primo o al secondo o al terzo posto nelle finali nazionali delle categorie L2 o GP in una delle ultime dieci edizioni).

Per le iscrizioni, che termineranno il 9 febbraio 2024, e per ogni informazione si rimanda al sito:

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati