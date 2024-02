Sanremo 2024: quanto costa la pubblicità durante la messa in onda?

Il Festival di Sanremo è da sempre un'occasione ghiotta per le aziende che vogliono ottenere visibilità pubblicitaria durante le cinque serate del concorso canoro.

Una vetrina prestigiosa, ma dal costo elevato.

Il costo della pubblicità durante Sanremo varia a seconda del tipo di inserzione. Si passa da 582.000 euro per 26 spot da 4 secondi durante l’anteprima del Festival, subito dopo il Tg1 delle 20, scendendo poi sui 307.000 euro per 20 passaggi analoghi nel corso della serata. Costi più elevati per quanto riguarda il primo break di tutte e cinque le serate della durata di 15 secondi che passa a 1,37 milioni di euro, mentre si sale vertiginosamente a 2,38 milioni di euro per una tele-promozione mandata in onda nel picco della serata.

Sono cifre elevate, ma che tutto sommato valgono l'investimento, considerando che nel 2023 si è registrato una media di 11 milioni di spettatori a serata, con uno share del 73,9% nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 34 anni.