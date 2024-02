Sanremo: a Palazzo Roverizio appuntamento con ‘Premiatissimi Italia’ esibizioni dal vivo di numerosi talenti

Sarà lo storico Palazzo Roverizio (il settecentesco edificio che, a pochissima distanza dal Teatro Ariston, si erige nei pressi del monumento dedicato a Mike Bongiorno) ad ospitare a Sanremo - il prossimo 6 febbraio - l'attesissimo evento ‘Premiatissimi Italia’, una delle più apprezzate iniziative collaterali organizzate nella ‘Città dei Fiori’ nella settimana del 74mo Festival della Canzone.

Organizzato e coordinato dall'inesauribile Cristina Sporeni (che ne cura personalmente la messa in onda televisiva sulle frequenze delle emittenti ‘Bom Channel’ a livello nazionale e ‘Lombardia Tv’ a livello locale, oltre che al Canale 5068 della piattaforma satellitare 'Sky’), ‘Premiatissimi Italia’ si propone nuovamente a Sanremo - dopo i positivi riscontri ottenuti nella precedente edizione tra gli eventi collaterali al Festival - con l'intento di promuovere e dar voce a numerosi artisti emergenti il cui talento è già riconosciuto sia in ambito locale che nazionale. Due precedenti edizioni di ‘Premiatissimi Italia’ (nel 2016 e 2017) si sono svolte in passato a Sanremo nel periodo estivo - per iniziativa della sempre attivissima Cristina Sporeni - presso il Teatro del Casinò Municipale.

A partire dalle ore 14.30, nelle prestigiose Sale dell'aristocratico Palazzo che fu residenza dei Conti di Roccasterone, si alterneranno sul palcoscenico di ‘Premiatissimi Italia’ le esibizioni dal vivo di talenti (cantautori, interpreti e musicisti) le cui ‘performance’ artistiche saranno il preludio - con alcune ore di anticipo - alla serata inaugurale del Festival al vicino Teatro Ariston.

Alle esibizioni dei cantanti faranno anche da sfondo due uscite in passerella delle modelle del Concorso Miss ‘Bella di notte’, le quali doneranno all'evento di Cristina Sporeni un ulteriore valore aggiunto di fascino e bellezza: tra le modelle che sfileranno ricordiamo la prorompente Stefania ‘Stefy’ Turati (nota come ‘La Venere Bionda’).

Di seguito i nominativi dei talenti che saranno protagonisti a ‘Premiatissimi Italia’: Mister Pipoli, Riccardo Moraca (‘R.H.O.K.’), ‘Dressed to kiss’, Freeeda, KarmenGram, Andrea Pace, Frank Commisso, Elizabeth Maciel, Michele Gallo, Oriana Bonajuto, Chiara De Lorenzo, Stephanie Nader, Vins, Carola Gagliano.