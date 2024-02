Sanremo 2024: l'Istituto Colombo s'immerge nel mondo della musica grazie a RDS

L’IIS “C. Colombo” si prepara a vivere un’inedita esperienza formativa all’interno del Festival di Sanremo. Grazie alla partnership con RDS 100% Grandi Successi, sottoscritta insieme al Liceo “G.D. Cassini”, gli alunni dell’istituto d’istruzione superiore situato nel cuore della Città dei fiori s’immergeranno nel mondo della radio, della produzione musicale e dell’intrattenimento di qualità.

Al cuore di questa unione c'è l'RDS TRUCK, posizionato strategicamente in piazza Vincenzo Muccioli, proprio sotto il Colombo. Un'ubicazione che simboleggia il connubio tra musica, formazioni e giovani. La scuola sanremese ha inoltre messo a disposizione l'Aula Magna, che diventerà il quartier generale di RDS durante la 74esima edizione della kermesse canora.

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) e del progetto PNRR “Laboratorio di giornalismo online”, gli studenti dell’Istituto Colombo parteciperanno attivamente alle attività promosse da RDS. Dall’illustrazione delle norme in materie di sicurezza sul lavoro a come funziona una trasmissione radiofonica, fino ad assistere alle esibizioni dei cantanti emergenti, studentesse e studenti dei diversi indirizzi del “Colombo” (CAT, AFM, LSA, MODA) saranno coinvolti dalla radio nazionale, che offrirà loro un'irripetibile esperienza pratica e formativa nel contesto del Festival di Sanremo.

In particolare, tutti i pomeriggi, da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio, dalle 15 alle 16, dieci studenti del “Colombo”, insieme ad altrettanti allievi del “Cassini”, si recheranno nel villaggio allestito intorno all’RDS TRUCK per assistere alle esibizioni live dei talenti emergenti presentati dagli speaker di RDSNEXT – la social web radio dedicata alla GenZ. Mentre mercoledì 7 si recheranno a Villa Magnolie per assistere a una lezione con le creator e conduttrici di RDSNEXT Gaia Garavaglia e Samara Tramontana, che saranno affiancate dal giornalista Federico Cella del Corriere della Sera.

Al riguardo, la dirigente dell'IIS "C. Colombo", Lucia Jacona, si dichiara entusiasta: «La partnership con RDS rappresenta per i nostri studenti un'opportunità straordinaria. Avranno la possibilità d’immergersi nel mondo della comunicazione, della radio e della musica, aprendo nuove prospettive e stimolando la loro creatività. Siamo entusiasti di poter offrire loro un'esperienza così unica e formativa durante il prestigioso Festival di Sanremo».

Del resto, la collaborazione tra RDS 100% Grandi Successi e l’Istituto “Colombo” ha già avuto inizio giovedì scorso con un’inedita lezione in Aula Magna a cura di Gianpaolo De Zanni, ingegnere responsabile della sicurezza, e Alessandro Pesenti, direttore di produzione, agli alunni della IV CAT – Geometri. Al centro, le norme in materia di sicurezza dei grandi eventi e, soprattutto, RDS e il mondo che la circonda. «Un mondo – spiega Pesenti –, fatto delle sue radio e dei suoi eventi. Abbiamo inoltre illustrato come nasce un progetto, dal brainstorming alla progettazione reale, ovvero l’RDS TRUCK, che gli alunni dell’Istituto Colombo hanno visitato con grande slancio e vivo interesse».

La lectio magistralis è stata introdotta dall’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, che ha commentato: «Sono entusiasta di annunciare la preziosa collaborazione tra RDS 100% Grandi Successi e l'Istituto “Colombo” di Sanremo in occasione del Festival 2024. Gli studenti avranno l'opportunità di immergersi nell'entusiasmante mondo della radio e dell'intrattenimento, grazie all'interazione con importanti artisti, operatori di spettacolo e professionisti di RDS. Questa sinergia rafforza il legame tra la grande emittente nazionale, già protagonista a Sanremo d'estate e a Capodanno, e le nuove generazioni, promuovendo un prezioso scambio di esperienze e conoscenze. Il Festival è un'occasione straordinaria per creare connessioni significative tra il mondo della musica, della cultura e le istituzioni scolastiche. Non vediamo l'ora di vivere insieme a loro questa straordinaria avventura».