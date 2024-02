Sanremo 2024 #backstage: una serata a sostegno della musica emergente

Venerdì 9 febbraio alle ore 20 si terrà 'Sanremo 2024 #backstage', una serata evento a sostegno della musica, durante la quale si esibiranno diversi cantanti emergenti.

Collaboratori della serata saranno la Casa Discografica Top Records di Milano, già vincitrice del Festival di Sanremo con Annalisa Minetti, Radio Gruppo Green Stage (Regione Umbria), Radio Pianeta (Regione Lombardia), Radio Intermelia (Regione Liguria), e lo Studio di Registrazione – Studio 86 con il suo co-fondatore e padrino dell'evento Francesco Lucidi, performer musicale conosciuto per essere l'attuale batterista di Rkomi ed Irama.

Madrina d’eccezione della serata, che affiancherà il presentatore Alex Cosentino Moscabianca, sarà Francesca Alotta vincitrice del festival '92 insieme ad Aleandro Baldi con la canzone 'Non amarmi' nella 'Sezione Giovani'.

In giuria durante l'evento, oltre ai sopra elencati partner collaboreranno inoltre, per assegnare numerosi e importanti riconoscimenti, Pallanca Andrea Make-Up & Permanent Make-Up Artist di calibro internazionale, il gruppo 'Hair-stylist Gori', il presidente fondatore del Museo della Canzone 'Erio Tripodi' e non ultimo, Alex Penna responsabile del 'percorso vocale Alma'.

L'evento si svolgerà nell'elegante cornice di 'MoVi Modus Vivendi APARTMENTS' via privata Serenella n.34 Sanremo.

Le esibizioni degli artisti saranno riprese da 'TV backstage' canale YouTube e 'Twitch.tv' TV di radiogreenstage e immortalate negli scatti fotografici di Carlo Cichero.

Per tutte le informazioni e per iscrizione all'evento contattare il numero 3271426350 o scrivere a backstagestudio96@gmail.com