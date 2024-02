È Siciliana la pasticceria che ha prodotto la maxi torta inaugurale di Casa Sanremo 2024

Quest'anno la torta inaugurale di Casa Sanremo si tinge di Sicilia, a crearla è stata la Pasticceria ‘Mizzica Specialità Siciliane’ che conta ben 4 store in Abruzzo, esattamente a Pescara, Chieti, Francavilla al Mare e Montesilvano e 1 in Sicilia, nella splendida Taormina in Via Apollo Arcageta 13.

“Sono stati i nostri Maestri pasticceri Siciliani Salvo Pignataro e Luca Leonardi – si spiega nel comunicato - a creare la torta di circa 40 kg con i sapori unici della Sicilia, Crema aromatizzata al limone, pan di Spagna alla vaniglia e un favoloso decoro agli agrumi di Sicilia che ha fatto impazzire i palati degli addetti ai lavori dell'evento canoro piu' famoso d'Italia, dal 2 al 10 Febbraio i nostri pasticceri allieteranno i palati nei nostri amati Artisti Sanremesi con la famosa pasticceria e rosticceria Siciliana!

Mizzica Specialità Siciliana nasce nel 2015 da Claudio Paratore e Salvo Pignataro entrambi Siciliani e da allora hanno portato le prelibatezze culinarie Siciliane in giro per il mondo, rispettando la tradizione culinaria Sicula.

Allora vi aspettiamo da oggi e per tutta la settimana Sanremese in tutti gli eventi di Casa RAI e Casa SANREMO con le specialità targate ‘Mizzica Specialità Siciliane’”.

