74° Festival di Sanremo: pranzo al Buena Vista per Emma e Alessia Marcuzzi (foto)

Con l’arrivo del Festival in città inizia la consueta sfilata di protagonisti nei ristoranti del centro e non solo.

Emma e Alessia Marcuzzi hanno scelto il Buena Vista, a due passi dal Casinò, per una pausa pranzo tra un impegno e l’altro in attesa della settimana festivaliera. Emma è impegnata con le prove sul palco dell’Ariston che la vedrà in gara tra i big scelti da Amadeus, Alessia Marcuzzi sarà invece protagonista del DopoFestival in stile “Viva Rai2!” firmato Fiorello dal suo “Aristonello” di fronte al teatro.