Strambò: Il grandioso closing party della settimana del Festival e l'imperdibile format "Happy Hour"

Lo Strambò, in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha preparato un doppio appuntamento straordinario.

Gli imperdibili eventi avranno luogo sia giovedì 8 che sabato 10 febbraio, offrendo l'opportunità perfetta per vivere serate indimenticabili, caratterizzate da festa, prelibatezze culinarie e intrattenimento fino a tarda notte.

Il giovedì 8 febbraio, lo Strambò darà il via al collaudato format "Happy Hour", un'anteprima del weekend carica di energia, con un sontuoso apericena a buffet a partire dalle 20:30. Durante l'intero evento, la musica sarà la protagonista, accompagnando i presenti in un suggestivo dinner show che coniuga eleganza, gusto e divertimento. La serata proseguirà con entusiasmo grazie a un coinvolgente DJ set e festeggiamenti che si protrarranno fino alle ore più tarde della notte.

Il sabato 10 febbraio si trasformerà nell'epicentro del grande Closing Party, la serata conclusiva del Festival, con un eccezionale evento. Gli ospiti avranno l'opportunità di deliziare il proprio palato con la cena, per poi immergersi in una notte coinvolgente grazie a un avvincente DJ set.

Inizierà con una deliziosa cena a menù fisso, dalle 20:30. Gli ospiti avranno l'opportunità di soddisfare il loro palato con piatti prelibati preparati con cura, creando un'atmosfera conviviale e raffinata.

Dopo l'esperienza gastronomica, la notte prenderà una svolta coinvolgente con un avvincente DJ set che prenderà il via dalle 00:30, trasportando gli ospiti in un viaggio sonoro che si protrarrà fino alle prime luci dell'alba. L'energia contagiosa della musica e l'atmosfera vibrante renderanno il Closing Party un momento indimenticabile, un'opportunità unica di concludere il Festival in grande stile.

L'evento "One Shot" promette di essere un connubio perfetto tra gastronomia e intrattenimento, offrendo un'esperienza multisensoriale che coinvolgerà tutti i presenti. Non perdete l'occasione di essere parte di questo momento magico e di condividere la gioia dell'ultima notte del Festival.

Info e prenotazioni:

+39 331 2637639

reservations@strambosanremo.com

Strambò Sanremo | Via del Castillo, 17 | 18038 Sanremo (IM)

Facebook: https://www.facebook.com/strambosanremo