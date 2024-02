Sanremo: zone collinari sul piede di guerra per l'acqua 'puzzolente', Rivieracqua "Le analisi sono ok"

Alcuni residenti della zona collinare ad Est di Sanremo ci hanno contatto, lamentando la qualità dell’acqua che esce dai rubinetti. Alcuni di loro, infatti, sostengono che dopo la non potabilità relativa alla falda acquifera di Taggia (poi sconfinata anche a parte della città dei fiori) il prezioso liquido non è più bevibile.

Ovviamente si tratta di affermazioni rilasciate da alcuni residenti. In particolare una di loro, Francesca De Flaviis, sostiene che l’acqua si assolutamente impossibile da utilizzare per diversi scopi: “L’acqua è limpida – ha detto – ma ha un gusto amaro e anche il mio cane si è sentito male bevendola così come mio figlio, semplicemente sciacquandosi i denti. Siamo costretti ad utilizzare le bottiglie acquistate anche per cucinare”.

Secondo i residenti delle zone collinari di via Duca degli Abruzzi, via Giovanni Pascoli, via Moduponte e via Peiranze, sono tutte servite dall’acquedotto che scende dalla villetta. “Ho fatto una segnalazione a Rivieracqua e all’Urp – prosegue Francesca De Flaviis – ma mi è stato detto che sono solo io a lamentarmi. Proprio per questo mi sono adoperata per verificare la vasca di raccolta e anche la tubazione a monte della stessa. L’acqua, in entrambi i casi, è limpida ma ha un cattivissimo odore”.

Abbiamo ovviamente chiesto lumi a Rivieracqua, che ci ha confermato come i controlli della qualità dell’acqua vengano fatti regolarmente, così come le analisi di Arpal. Dai riscontri effettuati negli ultimi non risultano problemi, come quelli evidenziati dai residenti delle zone ‘incriminate’. Il problema, effettivamente, era stato riscontrato nei mesi scorsi anche in altre zone della città dei fiori, alcune delle quali hanno avuto acqua marrone per giorni e giorni. Negli ultimi tempi sembrava che la situazione fosse tornata alla normalità mentre ora arriva questa nuova lamentela.