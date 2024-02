"Bottegai": da Anima una presa di posizione "L’ing. Rolando prenda le distanze da Notaio Donetti"

“Le botteghe e i bottegai hanno giocato e giocano un ruolo fondamentale nella crescita della comunità sanremese, contribuendo alla sua vitalità economica e sociale. Questi negozi locali favoriscono l'occupazione, promuovono la coesione sociale e offrono prodotti e servizi di prossimità, sostenendo così lo sviluppo locale”.

Interviene in questo modo l’associazione ‘Anima’ sulla dichiarazione del Notaio Donetti durante la presentazione dell'Ing. Rolando come candidato alla Carica di Sindaco di Sanremo: “Questa amministrazione ha bisogno di un Sindaco che abbia girato il mondo e che non sia un bottegaio”.

“Non si capisce a chi faccia riferimento il Notaio Donetti. Il Notaio dirà che non era riferito a nessuno in particolare per evitare ulteriore imbarazzo verso gli altri candidati sindaci oppure verso i sindaci attuali o passati. Oppure dirà semplicemente che la frase è stata estrapolata da un più ampio ragionamento che però non pare abbia colto nessuno. Riteniamo che queste affermazioni sia inopportune e moralmente deplorevoli. Pensiamo che l’ing Rolando debba prendere le distanze dalle affermazioni del Notaio Donetti. Le affermazioni del Notaio denotano, oltre all’inadeguatezza nel proporsi come politico al fianco di politici di professione, una mancanza di sensibilità totale verso gran parte della comunità sanremese”.

“Ogni singola persona ha contribuito alla crescita di Sanremo come di ogni altra comunità. Ogni persona è importante e può portare un valore aggiunto con la propria esperienza indipendentemente dal fatto di essere o meno un fiero bottegaio. E non possiamo permettere che questa dichiarazione venga derubricata come una piccola disattenzione. Proprio da coloro che si vantano di essere politici di esperienza e che promettono addirittura di portare il Museo Guggenheim a Sanremo. Anima è aperta a tutte le sensibilità e le differenze favoriscono la ricchezza della nostra comunità. Lasciamo perdere queste combinazioni di vecchia politica e pensiamo al nostro futuro insieme”.