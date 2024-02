Il Festival di Sanremo anche al Liceo Cassini: cinque giorni di preparazione con la 'Festival Week'

E’ stato presentato questa mattina, nella sede di Villa Magnolie, il ‘Cassini Festival Week’. Si tratta di una serie di appuntamenti organizzati dal Liceo matuziano, che seguirà a modo suo la settimana festivaliera.

L’occasione è stata propizia anche per presentare il nuovo video-wall nell’aula magna, che è stata acquistata dal Liceo, grazie ai fondi Pnrr e che potrà essere utilizzata fattivamente nel corso dei prossimi anni.

“E’ stato un lavoro di squadra tra professori, tecnici, studenti e il Comune – ha detto la Preside Mara Ferrero – per far prendere forma ad un evento così importanti. E’ stata una decisione per non vivere passivamente il Festival, magari andando solo a caccia di autografi e selfie. Si fermerà la didattica ma gli incontri serviranno agli studenti per crescere. Il Festival, sicuramente, ci offre professioni del presente e del futuro. Abbiamo così deciso di parlare con i ragazzi e non solo, sfruttando la manifestazione più importante dell’anno a Sanremo”.

Si comincia il 5 febbraio alle 9.30 con la presenza del Sindaco Alberto Biancheri per i suoi ’10 anni di Festival’. Prevista anche la presentazione del libro ‘Ho vinto il Festival di Sanremo con gli autori. Martedì 6 tocca a Walter Vacchino e Dario Salvatori che, dalle 9, parleranno con i ragazzi.

Mercoledì 7 appuntamento con Rds Next insieme a Gaia Garavaglia e Samara Tramontana, Federico Cella del Corriere della Sera e la nota Mara Maionchi. Giovedì 8 ci saranno Vincenzo Mollica e Leonardo Metalli con il regista del Festival Duccio Forzano e con l’avvocato Francesco Ruscio. Si chiude il 9 febbraio alle 9 con il Maestro Giuseppe Vessicchio.

Prevista anche la collaborazione con l'Istituto 'Colombo' per la 'Sport week' in modo da avvicinare gli studenti alle attività sportive ma anche alla sostenibilità e l'inclusione. Si tratta di una settimana lanciata dal Ministero che ha anche attivato una piattaforma web dedicata, con lo sfondo dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. In particolare il venerdì sarà ospite della consulta provinciale degli studenti, uno degli ambasciato sportivi, ovvero la pattinatrice su ghiaccio Valentina Marchei.