Festival di Sanremo, anche i ragazzi dell'Istituto Aicardi lavorano al green carpet

In vista del 74° Festival della Canzone italiana, all'ingresso del teatro Ariston è stato ancora una volta allestito il Green Carpet, il tappeto erboso volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi e sulle conseguenze del surriscaldamento globale. Quest'anno anche gli studenti delle classi quinte dell'IPSAA "Domenico Aicardi" di Sanremo sono stati protagonisti di questa attività e hanno avuto l'occasione di affiancare i professionisti di Sanremo Piante. Le piante e i fiori che tingeranno di verde la passerella della kermesse canora più famosa nel mondo provengono in parte dall'azienda dell'"Aicardi". Gli alunni, guidati dai docenti di discipline agrarie Angelo Jacono, Francesca Crespi hanno lavorato con entusiasmo nelle giornate di giovedì 1 febbraio e venerdì 2, e proseguiranno anche nella settimana festivaliera. Fondamentale, per questi ragazzi, questo service legato ai percorsi tecnico-pratici è un coronamento dei loro studi professionali, e tradizionalmente anticipa la prova finale, l'esame di Stato. L'IIS "Ruffini-Aicardi" di Taggia, di cui fa parte anche il plesso agrario, con queste attività si conferma leader tra gli istituti tecnici e professionali, mettendo come sempre l'accento sull'importanza dell'istruzione professionale, al tempo stesso inclusiva e qualificante.