Festival di Sanremo 2024: nella seconda serata super ospite di Amadeus sarà John Travolta

Ennesimo annuncio del Direttore Artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, per la grande kermesse canora che scatterà martedì prossimo al Teatro Ariston e in tutta la città dei fiori.

Tra i super ospiti che verranno proposti, infatti, ci sarà anche John Travolta, attore americano di chiare origini italiane che salirà sul palco con Amadeus. Cosa farà? Per ora tutto top secret.

John Travolta è diventato famoso per il film ‘La febbre del sabato sera’ del 1977 e poi anche per molto altro ma, visto il suo primo successo cinematografico, non è escluso che si possa esibire ballando sul palco dell’Ariston.

Per John Travolta non è la prima volta a Sanremo, visto che è stato ospite del Festival nel 2006 e della trasmissione di Antonella Clerici, 'Sanremo Young', nel 2019.