74° Festival di Sanremo: da Amadeus a Gigi D’Alessio, il balletto dei protagonisti tra Ariston e ristoranti (foto)

Le giornate che portano alla “prima” del 74° Festival di Sanremo scorrono con un balletto ormai consueto tra il Teatro Ariston, l’hotel Globo e i ristoranti della città.

Anche oggi non si è fermato il flusso costante di protagonisti, da Amadeus a Gigi D’Alessio passando per Rose Villain, Geolier, Paola & Chiara e Mahmood. Nei dintorni dell’Ariston si mescolano i cantanti in gara e gli ospiti della serata delle cover (in programma venerdì 9) per un mix di nomi cardine della canzone italiana. E non poteva mancare Amadeus, sempre attorniato dai fan in caccia del selfie.

Tutto fa Festival e tutto porta verso la settimana più importante dell’anno per la Città dei Fiori.