Sanremo: è ai domiciliari ma ruba uno smartphone alla commessa di un negozio, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Sanremo hanno arrestato un giovane sanremese di 23 anni responsabile di furto aggravato ai danni di una commessa di un noto negozio di abbigliamento di corso Cavallotti.

Il giovane, pregiudicato per reati simili ma con l’autorizzazione a poter uscire di casa, ha deciso di entrare all’interno di un negozio di abbigliamento lungo il tragitto cui era stato autorizzato. Dopo aver tergiversato per qualche minuto tra i capi di abbigliamento e approfittando del fatto che non c’erano altri clienti, il ragazzo ha deciso di avvicinarsi alla commessa e, distraendola con una scusa, con un gesto repentino le ha sottratto lo smartphone che la stessa aveva momentaneamente poggiato sul bancone.

Accortasi del furto la vittima ha chiamato i Carabinieri, che erano nei paraggi e, dopo una breve ricerca, hanno individuato e fermato l’autore del furto che aveva ancora addosso lo smartphone, ovviamente poi restituito.

Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, il giovane è stato tratto in arresto per furto e dopo la convalida è stato portato in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di custodia cautelare.