Veronica Russo alla festa di don Bosco: “I Salesiani sono per Vallecrosia una presenza molto importante”

“Sono molto felice di essere intervenuta a questa festa e alla benedizione della chiesa voluta proprio da Don Bosco e che adesso si presenta totalmente ripitturata. La presenza dei salesiani a Vallecrosia fin dal lontano 1876 è molto importante per tutta la comunità del territorio”.

Così la consigliera Veronica Russo, in rappresentanza di Regione Liguria, ieri a Vallecrosia per il termine dei lavori presso la Chiesa Parrocchiale e Santuario di Santa Maria Ausiliatrice nell'ambito dei tre giorni di festa dedicati a Don Bosco.

“L’Opera Salesiana, infatti – prosegue - con le sue strutture come l'Oratorio o la Casa per Ferie, e le sue tante attività formative, ricreative e di volontariato è un punto di riferimento per tantissime persone e anche per quelle che sono riuscite a 'rimettersi in carreggiata' dopo momenti di difficoltà. Vi ringrazio a nome di tutti”.