Sanremo: gennaio in calo per il Casinò, dopo i record del 2023 l'anno si apre con una flessione del 9,4% rispetto al 2023

Mentre tutto è pronto per ospitare il Festival in una delle settimane più entusiasmanti anche per il Casinò di Sanremo, chiude in calo rispetto al 2023, il primo mese dell’anno per il Casinò con l’introito di 3,89 milioni di euro.

Di questi tre milioni arrivano dalle slot machine che, contestualmente, hanno anche elargito diversi super premi per circa un milione di euro. Una serie fortunata iniziata il primo gennaio, quando è stato centrato con soli 3 euro il super Jackpot del valore di 217.000. Ma è stato il primo di 70, di cui hanno beneficiato i giocatori.

Purtroppo, per la casa da gioco matuziana il mese di gennaio chiude in negativo rispetto allo stesso mese del 2023, dopo i tanti record battuti nei precedenti 12 mesi. Si è infatti registrata una flessione percentuale del 9,4% (rispetto al gennaio dello scorso anno) dovuta soprattutto al grande numero di super vincite realizzato.

“Abbiamo registrato dall’inizio dell’anno - dicono dal Cda Gian Carlo Ghinamo, Lucia Artusi ed Eugenio Nocita - più di 15mila presenze, numeri destinati a crescere sensibilmente nella settimana del Festival, che vedrà il Casinò al centro dell’attenzione. Ospiteremo, oltre agli studi Rai, nel teatro dell’Opera il talk show dedicato alla cultura della Bellezza e ai prodotti del Made In Italy, firmato dall’Intergruppo parlamentare. Un’esclusiva vetrina di livello nazionale, un Festival della bellezza nelle diverse declinazioni, che unisce le eccellenze italiane, connesse con la migliore tradizione enogastronomica, all’immagine elegante e glamour della nostra struttura. Saluteremo anche i nostri migliori clienti che da sempre seguono la kermesse canora e visitano la riviera in questo periodo. Troveranno un’organizzazione impeccabile e le più diverse forme di intrattenimento nelle nostre sale. Auguriamo a tutti una vacanza memorabile e la stessa buona sorte che ha raggiunto chi ha visitato le nostre sale a gennaio. Abbiamo dispensato un montepremi mensile memorabile, il più ricco che si ricordi. possiamo giustamente affermare che il nostro Casinò porta fortuna”.

“Grande è l’aspettativa per i buoni risultati economici e turistici legati al Festival – terminano - che rappresenta un momento mediatico di valenza internazionale, i cui benefici si attestano durante tutto l’anno. Subito dopo la kermesse canora nella Poker Room del Casinò si aprirà la stagione dei grandi tornei di poker del 2024, in un crescendo che anticipa l’importante IPO, Italian Poker Open di maggio. Ci attende un anno di grandi eventi, che vedrà l’impegno di tutta la nostra squadra che ringraziamo”.