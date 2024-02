Ventimiglia, music live show di Dario Ballantini al teatro comunale

Un music live show sulle "Conseguenze di quarant'anni nei panni di altri" di e con Dario Ballantini andrà in scena sabato prossimo, il 3 febbraio, alle 21 al teatro comunale di Ventimiglia.

Ballantini porterà in teatro una scelta di trasformazioni doc dei suoi 40 anni di attività. Dieci cavalli di battaglia interpretati col suo sorprendente trasformismo, soprattutto quelli legati ad episodi curiosi che in televisione non si sono visti e quelli maggiormente legati al mondo della musica. Per ognuno c’è il racconto dei retroscena, degli incontri faccia a faccia imitatore-imitato, con relative conseguenze tragicomiche di una carriera sia televisiva (Striscia La Notizia) che teatrale, totalmente vissuta nei panni di altri. Dario farà sfilare come in un concerto a più ospiti, personaggi come Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Gianni Morandi, Zucchero ed altri, nonché l’indimenticabile Valentino, icona comica della sua carriera.

L'evento rientra all'interno della rassegna "Il teatro che sorprende" proposta dalla città di Ventimiglia.