Sanremo: al parco di villa Ormond un pomeriggio di giochi e divertimento per i più piccoli

L'associazione 'Talea' ha organizzato per sabato 17 febbraio, dalle 14, un pomeriggio di giochi e divertimento per i più piccoli nel parco di villa Ormond.

A intrattenere i piccoli ospiti ci sarà lo spettacolo dei burattini, bolle giganti, laboratori creativi e truccabimbi. L'ingresso è gratuito, alcuni laboratori saranno a offerta libera.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita di Taggia.