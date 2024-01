Un cancello cade su alcune persone e grave incidente: ma si è trattato di scherzi partiti da Soldano

Serie di telefonate che annunciano incidenti di vario genere ma, all’arrivo dei soccorritori si rivelano degli scherzi, ovviamente di pessimo gusto. E’ accaduto questa mattina, quando al centralino dei Vigili del Fuoco sono arrivate telefonate che chiedevano l’intervento degli stessi pompieri e del personale medico del 118.

In particolare sono state due le chiamate che hanno messo in allarme: la prima parlava di alcune persone rimaste sotto un pesante cancello che si era sganciato dai cardini, nella zona di Soldano. Arrivati sul posto i pompieri e il 118 non ha trovato nessuno.

La chiamata, effettivamente, era arrivata da una cella posizionata nel piccolo centro dell’entroterra ma, poco dopo, altro allarme per un presunto grave incidente ad Ospedaletti. Anche in questo caso si trattava di uno scherzo e, dopo i controlli, è stato evidenziato come la chiamata arrivasse nuovamente da Soldano.

Non è da escludere che possa trattarsi di scherzi fatti da ragazzini ai quali ora si potrà risalire. I pompieri, infatti, hanno segnalato il fatto alle forze dell’ordine e, grazie all’individuazione della cella, si potrebbe risalire agli autori. Scherzi che, oltre a provocare allarme, possono distogliere i soccorritori da interventi necessari.