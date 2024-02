Sanremo: nuovo incidente in corso Orazio Raimondo, in molti chiedono il divieto di svolta a Ponente

Dopo quello più grave di lunedì scorso, nuovo incidente questa mattina in corso Orazio Raimondo a Sanremo, all’incrocio tra l’ex passaggio a livello del Morgana e via Ruffini.

Questa volta sfortunata protagonista una donna di 27 anni che è stata portata in ospedale in codice giallo di media gravità. Ma molte sono le proteste di chi vive nella zona e, in genere di automobilisti e motociclisti.

Secondo i residenti si tratta di uno degli incroci più pericolosi della città, visto che alcuni mezzi transitano ad alta velocità e che le svolte sono libere: oltre all’arrivo dalla zona a mare c’è anche la connessione con via Ruffini.

In molti chiedono di instaurare un divieto di svolta a sinistra per chi proviene dal Morgana. Questo potrebbe limitare gli incidenti come quelli di oggi e di lunedì.