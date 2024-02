Riva Ligure: al via i lavori di restyling della passeggiata e del fronte mare in piazza Ughetto (Foto)

Sono partiti i lavori di restyling della passeggiata a mare tra piazza Ughetto e via Martiri della Libertà a Riva Ligure. Si tratta di un intervento per la valorizzazione sostenibile del fronte mare che viene eseguito grazie ad un finanziamento da 300mila euro della Regione Liguria.

Progettista e direttore dei lavori è l’Architetto Sergio Raimondo mentre l’intervento è stato affidato alla ‘Porfidi dell’isola’, ditta della provincia di Bergamo. Sarà interamente rifatta la pavimentazione del marciapiede e degli accessi al mare, mantenendo le misure attuali, quindi senza stravolgere i parcheggi attigui.

Cambierà radicalmente la passeggiata con un maggiore equilibrio dei materiali. Saranno implementate nuove sedute per residenti e turisti e saranno rifatte tutte le aiuole. Il primo lotto dei lavori riguarda la passeggiata e il fronte mare attiguo a piazza Ughetto fino alla biforcazione della strada che confluisce in Martiri.

E’ già previsto un secondo lotto, per il quale il Comune ha partecipato a un bando turismo, già aggiudicato. Ora l’Amministrazione sta attendendo di bandire la gara e, quindi, far partire i lavori che andranno dall’inizio di via Martiri al confine con Santo Stefano al Mare.