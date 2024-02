Valerio Verda ringrazia gli operatori del 118 e del Pronto Soccorso dell'ospedale di Sanremo

“Vorrei ringraziare gli operatori del 118, la Croce Verde di Arma di Taggia ed i meravigliosi medici, infermieri ed Oss del Pronto Soccorso dell'Ospedale Borea di Sanremo che. per tre giorni hanno prestato le cure amorevoli alla mia mamma Giuseppina Bordero Verda spentasi poi il 28 Gennaio”.

Sono le parole del figlio, Valerio Verda, vice sindaco di Montalto Carpasio. “A queste persone – prosegue - il più delle volte bistrattate e costrette a lavorare sotto organico facendo turni impossibili e il più delle volte non in sicurezza nonostante la presenza costante delle Guardie Giurate và il mio plauso e la mia infinita stima e prima di criticarli rendersi conto così come ho potuto constatare per tre lunghi giorni in che condizioni siano costretti ad operare”.