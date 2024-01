Sinner a Sanremo dopo il trionfo in Australia? Amadeus: “Tutti me lo chiedono, vieni a prenderti l'applauso”

“Tutti me lo chiedono, sarebbe una grande gioia vederti a Sanremo”.

Così Amadeus ha lanciato ufficialmente l'invito pubblico al 74° Festival per Jannik Sinner, fresco dello storico trionfo agli Australian Open di tennis. Un invito atteso, a tratti annunciato, ma mai messo nero su bianco.

Oggi Amadeus l'ha fatto, pubblicando un video sui suoi canali social. “Non devi ballare o cantare - ha aggiungo il conduttore - ma solo prenderti l'applauso dell'Ariston e degli italiani”.

Per Sinner, tra l'altro, si tratterebbe quasi di un ritorno a casa. Per alcuni anni, infatti, è stato allievo della prestigiosa scuola di Riccardo Piatti a Bordighera. Si era trasferito in riviera ad appena 13 anni per iniziare quella che sarebbe poi stata la sua grande scalata nel mondo del tennis internazionale.