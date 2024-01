Sanremo: la biologa Marina e Console del Mare Sabina Airoldi ospite dello Yacht Club (foto)

Sabato 27 Gennaio il Consolato del Mare di Sanremo, che fa parte della Famija Sanremasca, lo Yacht Club Sanremo hanno invitato ad un incontro la Biologa Marina e Console del Mare Sabina Airoldi ricercatrice di Tethys.



"'Il canto del Mare' l’argomento, trattato con grande competenza - si spiega nel comunicato -, qualità e passione da Sabina Airoldi che ha spaziato dai suoni di piccoli animali marini ad affascinanti canti e melodie di piccoli e grandi cetacei. Tutti i partecipanti sono stati coinvolti dagli inediti ascolti di un mondo lontano, eppur vicino a noi, il Santuario dei Cetacei, il mar Ligure. Piccoli crostacei dotati di una chela smisurata che, in approdi di acque pulite, si fanno sentire sulle catene delle barche come continui ticchettii.



Altri tipi di gamberi, i gamberi pistoleri, che usano una grossa chela per aggredire le loro prede scatenando un rumore di circa 200 db! I pesci 'Scienidi', come le ombrine e le corvine, che producono suoni con la loro vescica natatoria, come dei borbottii, ben udibili dai subacquei. Ma la vera magia che ci ha portato Sabina Airoldi sono tutti i suoni, clics, vibrazioni, di diversi cetacei. Dal fondamentale 'fischio firma'. ai canti dei grandi cetacei maschi per ammaliare le femmine. L’ascolto, l’interesse, il piacere di essere insieme ed anche una cena di qualità hanno contribuito al successo della serata. Giovanni Manuguerra per Il Consolato del Mare e lo Yacht Club Sanremo, ringrazia Sabina Airoldi per aver saputo ricreare una atmosfera magica, pur nella più rigorosa scienza della biologia marina. Ricorda a tutti i presenti che il prossimo incontro sul Mare allo Yacht Club Sanremo sarà il 16 Febbraio".