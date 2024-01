Rombano i motori, sulla spiaggia di Bordighera va in scena il 1° Trofeo del mare (Foto e video)

Un successo il 1° Trofeo del mare, valevole come prima prova del campionato regionale ligure di minienduro, andato in scena nel fine settimana sulla spiaggia di Bordighera.

Oltre un'ottantina i partecipanti che, nella giornata di domenica, sono saliti in sella per sfidarsi nelle gare motociclistiche con formula enduro sprint organizzate dal Gentlemen Motoclub Bordighera sulla spiaggia dei Pennoni. "Abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione perché volevamo fare qualcosa a Bordighera visto che la spiaggia è una perfetta location per questo tipo di gare; inoltre, è un modo per attirare appassionati e non ad ammirare questa disciplina sportiva. Le gare si sono svolte in due fasi" - hanno spiegato gli organizzatori - "Nella prima fase i piloti hanno effettuato otto giri da 2 chilometri circa cronometrati, nella seconda i primi otto dell'assoluta si sono affrontati con manche ad inseguimento e partenza in contemporanea. Le seconde fasi si sono divise in minienduro ed enduro. Infine, le semifinali e le finali si sono disputate su due giri".

Sport, divertimento e competizione hanno caratterizzato il tratto di spiaggia che dai Pennoni va fino a 'Rattaconigli', al confine con Vallecrosia. "In semifinale, nei minienduro, si sono sfidati Luca Daziano di Orbassano Torino, Athena Magliolo del Fuoringiro Savona, Paolo Rocco Guerini del Moto club Bergamo e Bartek Scarfiello del Motoclub Vittorio Alfieri ma sono volati in finale Daziano e Scarfiello. Alla fine, ha avuto la meglio Daziano" - raccontano gli organizzatori - "La semifinale di enduro, quella dei più grandi, è stata disputata da Alessio Berger del Motoclub Vittorio Alfieri, Andrea Martini del Motoclub Sanremo, Luca Rovelli del MC Cairo Montenotte ed Edoardo Alcaras del Fuoringiro Savona. La finale, invece, è stata vinta da Berger, che è riuscito a superare Rovelli, giunto secondo. Si è piazzato terzo Martini mentre è arrivato quarto Alcaras. Loris Revelli del Gentlemen Motoclub Bordighera, invece, si è qualificato in finale per i primi otto dell'assoluta". Alla fine si sono svolte le premiazioni dei primi tre classificati di ogni categoria: top class, 2 tempi, 4 tempi, cadetti, femminile, dual sport, epoca, minienduro e ospiti.

Due giorni di 'moto in spiaggia' che ha attirato un folto pubblico di appassionati e curiosi. "Sabato, invece, si è svolto un corso teorico pratico con tecniche Fmi per giovani piloti dagli otto ai sedici anni" - fanno sapere gli organizzatori - "Sono state due belle giornate di sole, sabato faceva caldo, domenica c'era un po' di vento ma, comunque, siamo soddisfatti della riuscita della manifestazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per lo svolgimento della manifestazione".

Le prossime tappe saranno a Riva Ligure l'11 febbraio, che sarà la seconda prova del campionato regionale ligure di minienduro e sarà organizzata dal Moto club Sanremo, a Savona il 25 febbraio e ad Albisola Superiore il 24 marzo.