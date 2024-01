Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 29 GENNAIO





IMPERIA

8.00-13.00. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

9.00-12.30. Per il ‘Giorno della Memoria’, incontro su ‘La Storia di Gilberto Salmoni la famiglia, le leggi razziali e la valigia ritrovata’ a cura dell’associazione Aned + Intermezzi musicali. Evento rivolto agli alunni della secondaria di 1°grado classi 3 e primaria classi 5 dell'Istituto Comprensivo Nazario Sauro (9/10.30-11/12.30)

10.00-18.00. Mostra di pittura ‘L’Arte di aiutare’ a cura di Caritas in collaborazione con l'associazione Gsi Italia (gruppi di solidarietà internazionale) con ricavato a sostegno di 50 famiglie in difficoltà seguite dalla Parrocchia di NS dell’Annunciazione del Borgo. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, ingresso libero, fino al 4 febbraio

VENTIMIGLIA

15.15. Giorno della Memoria’: presentazione del progetto commemorativo ‘Piccoli storici, Grandi testimoni’, a cura degli studenti. presso l’Aula Magna dell’I.C. Biancheri

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di libri, documenti, immagini per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo della Shoah. Sede ANPI in via Al Mercato 8, fino al 4 febbraio, ingresso libero



ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



18.30. ‘Les Frères Larrieu’: conferenza di Arnaud e Jean-Marie Larrieu, registi e sceneggiatori, Master class: ‘Espèces d'espaces’. L'interno e l'esterno, dentro e fuori: i fratelli Larrieu affrontano la questione dello spazio nei loro film. Théâtre des Variétés (più info)

19.00. ‘Giulio Cesare in Egitto’: dramma per musica in tre atti. Musica di Georg Friedrich Handel (1685-1759). Libretto di Nicola Francesco Haym su testo di Giacomo Francesco Bussan. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)



20.00. ‘Ein deutsches Requiem’: concerto dell’Orchestra dell’Opera di Monte-Carlo diretta dal M° Gianluca Capuano e del coro diretto da Stefano Visconti. Musiche di Johannes Brahms (1833-1897). Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





MARTEDI’ 30 GENNAIO



SANREMO

10.00-18.00. Mostra di pittura ‘L’Arte di aiutare’ a cura di Caritas in collaborazione con l'associazione Gsi Italia (gruppi di solidarietà internazionale) con ricavato a sostegno di 50 famiglie in difficoltà seguite dalla Parrocchia di NS dell’Annunciazione del Borgo. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, ingresso libero, fino al 4 febbraio

IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di libri, documenti, immagini per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo della Shoah. Sede ANPI in via Al Mercato 8, fino al 4 febbraio, ingresso libero



DIANO MARINA

21.00. ‘Vicini di casa’: spettacolo teatrale di Cesc Gay, per la regia di Antonio Zavatteri e con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta. Teatro del Politeama dianese (più info)

CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



19.00. ‘Giulio Cesare in Egitto’: dramma per musica in tre atti. Musica di Georg Friedrich Handel (1685-1759). Libretto di Nicola Francesco Haym su testo di Giacomo Francesco Bussan. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

19.00. In occasione delle Celebrazioni Manzoniane spettacolo ‘Questo matrimonio s'ha da fare?’: Massimiliano Finazzer Flory dà voce ai personaggi dei Promessi Sposi con accompagnamento musicale a cura di Matteo Fedeli al violino Guarneri del 1706. Le Théàtre des Muses (più info)





MERCOLEDI’ 31 GENNAIO



SANREMO

10.00-18.00. Mostra di pittura ‘L’Arte di aiutare’ a cura di Caritas in collaborazione con l'associazione Gsi Italia (gruppi di solidarietà internazionale) con ricavato a sostegno di 50 famiglie in difficoltà seguite dalla Parrocchia di NS dell’Annunciazione del Borgo. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, ingresso libero, fino al 4 febbraio

18.00. Festival di Musica Barocca (3ª edizione): concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Stefano Aiolli con Silvia Colageo al flauto. Chiesa Luterana. Corso Garibaldi (più info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

VENTIMIGLIA

16.00. Convegno dal titolo ‘L’antisemitismo da sempre’ con lo storico israeliano Ofir Hayvri, a cura dell’Associazione Culturale Italia-Israele. Sala Polivalente Sant’Agostino



VALLECROSIA

12.00. Festa di Don Bosco: S. Messa e festa con i giovani del CNOS FAP (h 12) + S. Messa e Benedizione della Chiesa ripitturata presieduta da don Antonio Arnaldi con la popolazione e la Famiglia Salesiana, segue aperitivo. Salesiani Don Bosco, Via Col. Aprosio 433

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di libri, documenti, immagini per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo della Shoah. Sede ANPI in via Al Mercato 8, fino al 4 febbraio, ingresso libero



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



20.00. ‘Sens dessus dessous - André Dussollier’: spettacolo teatrale con André Dussollier. Théâtre Princesse Grace (più info)





GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO



SANREMO

10.00-18.00. Mostra di pittura ‘L’Arte di aiutare’ a cura di Caritas in collaborazione con l'associazione Gsi Italia (gruppi di solidarietà internazionale) con ricavato a sostegno di 50 famiglie in difficoltà seguite dalla Parrocchia di NS dell’Annunciazione del Borgo. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, ingresso libero, fino al 4 febbraio

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

VENTIMIGLIA



10.00-19.00. Per la 3ª stagione di ‘Vita da Carlo’ di e con Carlo Verdone, casting in Via Sir Thomas Hanbury 21 per la ricerca di circa 250 figuranti (lavoro retribuito, non è richiesta alcuna esperienza). Organizzazione a cura del Centro Provinciale di Formazione G. Pastore e della Starfilm-Liguria, info al 335 6448561 (Manuel)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di libri, documenti, immagini per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo della Shoah. Sede ANPI in via Al Mercato 8, fino al 4 febbraio, ingresso libero



21.00. Laboratorio dell’Autostima sul tema de ‘il suicidio’ a cura della dr.ssa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta. Sede dell’Associazione Noi4You, Via Firenze 1

CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

NICE



20.30. Shaka Ponk in concerto. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





VENERDI’ 2 FEBBRAIO

SANREMO



10.00-18.00. Mostra di pittura ‘L’Arte di aiutare’ a cura di Caritas in collaborazione con l'associazione Gsi Italia (gruppi di solidarietà internazionale) con ricavato a sostegno di 50 famiglie in difficoltà seguite dalla Parrocchia di NS dell’Annunciazione del Borgo. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, ingresso libero, fino al 4 febbraio



19.00-22.30. Inaugurazione ‘Casa Sanremo’ al Palafiori di corso Garibaldi (più info)

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di libri, documenti, immagini per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo della Shoah. Sede ANPI in via Al Mercato 8, fino al 4 febbraio, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30-19.00. Tradizionale fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere (23ª edizione): manifestazione di cultura, spettacolo, enogastronomia + Street Food a pranzo e a cena. Luoghi vari, fino al 4 febbraio (più info)



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



19.30. 10ª edizione del gala di beneficenza promosso dall’associazione ‘Les Amis de l'Arche’ (Amadarche) dal titolo ‘Il medico suo malgrado’ di Molière. Théâtre des Variétés (più info)



20.00. ‘Musica da camera - Mozart a Monaco’: concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Violino: Daniel Lozakovich, pianoforte: David Fray, violino: Sibylle Duchesne, viola: François Duchesne, violoncello: Alexandre Fougeroux, contrabbasso: Matthias Bensmana. In programma: Mozart, Haydn, Schubert. Auditorium Rainier III (più info)





SABATO 3 FEBBRAIO



SANREMO

10.00-18.00. Mostra di pittura ‘L’Arte di aiutare’ a cura di Caritas in collaborazione con l'associazione Gsi Italia (gruppi di solidarietà internazionale) con ricavato a sostegno di 50 famiglie in difficoltà seguite dalla Parrocchia di NS dell’Annunciazione del Borgo. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, ingresso libero, fino al 4 febbraio



16.00-17.30. ‘L’Italia in Vetrina’ a ‘Casa Sanremo’. Sala Lounge del Palafiori di corso Garibaldi (più info)

18.00. Festival di Musica Barocca (ultimo giorno della 3ª edizione): concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Chiesa Luterana. Corso Garibaldi (più info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. Nell’ambito della mostra di pittura ‘L’Arte di aiutare’ a cura di Caritas, incontro di musica, prosa e poesia. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, ingresso libero



IMPERIA



9.30-16.00. ‘Imperia è... una storia lunga oltre 100 anni’: ultimo appuntamento delle ‘Giornate di Studio’ aperte al pubblico sulla storia della città di Imperia. I temi: Archeologia al Parasio: la vecchia chiesa di San Maurizio; La dispersione degli arredi della vecchia chiesa di San Maurizio; Apparati effimeri a Oneglia, Porto Maurizio nel XIX secolo; Urbanistica alla Marina di Porto Maurizio (secc. XIX-XX); Liguria 1887: l’alba di una nuova tutela dei monumenti; Di una stabile dimora: restauri e riambientazioni. Palazzo Civico

10.00-19.00. Per la 3ª stagione di ‘Vita da Carlo’ di e con Carlo Verdone, casting in Via Delbecchi 32 per la ricerca di circa 250 figuranti (lavoro retribuito, non è richiesta alcuna esperienza). Organizzazione a cura del Centro Provinciale di Formazione G. Pastore e della Starfilm-Liguria, info al 335 6448561 (Manuel)

VENTIMIGLIA

21.00. ‘Music Live Show – Conseguenze di quarant’anni nei panni di altri’: spettacolo teatrale di Dario Ballantini con una selezione delle sue trasformazioni più celebri, dall’indimenticabile Valentino ai tanti personaggi della scena musicale come Gino Paoli, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Teatro Comunale

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



17.00-19.00. Mostra di libri, documenti, immagini per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo della Shoah. Sede ANPI in via Al Mercato 8, fino al 4 febbraio, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30-19.00. Tradizionale fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere (23ª edizione): manifestazione di cultura, spettacolo, enogastronomia + Street Food a pranzo e a cena. Luoghi vari, fino al 4 febbraio (più info)

CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)



TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



10.00-17.30. 20° Salone dell'Acquario e del Terrario. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, ingresso gratuito, anche domani (più info)

MONACO

7.00. Partenza per Valence del 26° Rally Monte-Carlo Historic da Quai Albert 1° (più info)





DOMENICA 4 FEBBRAIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra di pittura ‘L’Arte di aiutare’ a cura di Caritas in collaborazione con l'associazione Gsi Italia (gruppi di solidarietà internazionale) con ricavato a sostegno di 50 famiglie in difficoltà seguite dalla Parrocchia di NS dell’Annunciazione del Borgo. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, ingresso libero

16.00-17.30. ‘L’Italia in Vetrina’ a ‘Casa Sanremo’. Sala Lounge del Palafiori di corso Garibaldi (più info)

20.30-21.30. Esibizione dell’ensembl ‘Raoul & Swing Orchestra’ a ‘Casa Sanremo’. Sala Lounge del Palafiori di corso Garibaldi (più info)



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra di libri, documenti, immagini per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo della Shoah. Sede ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero

17.00. 38° Inverno Musicale: concerto sinfonico (a pagamento). Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana



DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: Mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato (ogni prima domenica di ogni mese). Centro cittadino (Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30-19.00. Tradizionale fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere (ultimo giorno della 23ª edizione): manifestazione di cultura, spettacolo, enogastronomia + Street Food a pranzo e a cena. Luoghi vari (più info)



CERVO



16.30. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana (più info)



ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Ultimo giorno del Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



10.00-17.30. 20° Salone dell'Acquario e del Terrario. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, ingresso gratuito (più info)

CAGNES-SUR-MER



11.00-18.00. ‘Art en fête’: visita alla scoperta del castello-museo Grimaldi, degli ideatori, del patrimonio attraverso un percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale. Con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città alta (più info)

MONACO



18.00. ‘Concerto sinfonico - Mozart a Monaco’ diretto dal M° Ton Koopman con Martin Helmchen al pianoforte. In programma: Mozart. Auditorium Rainier III (più info)

