Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 9 a domenica 14 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 9 DICEMBRE



SANREMO



10.00-12.00. In occasione della cerimonia del Premio Nobel per la Pace ad Oslo ‘Sanremo Nobel Peace Day’ con proiezione del film ‘Nobel: un Premio Esplosivo’ di Luigi Cantore. Teatro Ariston (più info)



10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



15.00-19.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



IMPERIA



15.00-19.00. Mostra ‘Anita e Giuseppe Garibaldi. Il primo Risorgimento tra Liguria e America latina’: un viaggio tra storia, passione e rivoluzione curata da Fondazione Casa America ETS e Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, con il sostegno di Fondazione Carige, dedicati alla figura di Giuseppe Garibaldi e di sua moglie Anita, al loro ruolo cruciale nelle lotte per la libertà in Sud America e al legame profondo con la Liguria. Civica Galleria d’Arte ‘il Rondò’, ingresso gratuito, info 010 2518368

18.00. Per la rassegna ‘Capitani coraggiosi. Il grande teatro del mare’, performance di Sergio Maifredi dal titolo ‘Il Mare dell’Iliade, il mare dell’Odissea’. Ridotto del Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)



VALLECROSIA

16.30-19.00. Mostra fotografica ‘United Colors of Oliviero’ a cura dell'Associazione Culturale ‘Controluce’. Sala Polivalente del Comune



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



OSPEDALETTI



10.00-11.30. Corso gratuito di ‘Memory Training (allenamento della memoria): tieni in allenamento la tua memoria’ organizzato dal Comune di Ospedaletti e dall'Associazione 'Auser' di Sanremo rivolto ai pensionati residenti. Sala Eventi del Centro culturale polivalente 'La Piccola' in via Cavalieri di Malta, prenotazione al 0184 682498



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Sala Consigliare, fino al 14 dicembre



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



CERVO

9.00. Mostra all'aperto di presepi realizzati a mano e votabili presso l'oratorio di Santa Caterina a cura della Proloco. Borgo e zone limitrofe, fino al 7 gennaio

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio

20.00. 4211 KM: Molière de la Révélation féminine di Aïla Navidi con Sylvain Begert, François Berard, Florian Chauvet, Aïla Navidi, Olivia Pavlou-Graham e Sandra Provasi. Théâtre Princesse Grace, avenue d’Ostende 12 (più info)



NICE



12.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE

SANREMO



10.00-19.00. ‘Sanremo Nobel Peace Day’: ‘Play for Peace’ Diritti in Gioco (Villa Ormond Sanremo h 10/12) + diretta della cerimonia di conferimento del Premio Nobel per la Pace da Oslo (Sala degli Specchi del Comune (h 12/13) + lunch time, aperto agli studenti, offerto dall’azienda ‘La Bontà del Pane di Nervino’ (Accademia Belle Arti h 13/14) + ‘In programma: manifesto!’: lezione a cura della Prof.ssa Federica Flore (Accademia Belle Arti h 14/16) + evento formativo per docenti e personale sanitario ‘Valorizzare il potenziale dei nostri giovani, con uno sguardo all’età matura’ (Villa Ormond h 14.30/18) + ‘L’Olivo messaggero di pace tra i popoli’: lezione a cura del Dott. Claudio Littardi (Palazzo Roverizio h 16.30/18) + ‘Parole e Note per i diritti e per la pace’: spettacolo musical teatrale del Liceo Cassini (Federazione Operaia h 18/19)



15.00. Nobel Days: per i 50 anni dall'assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura, Convegno ‘Montale e la Musica’ con interventi di: Adriana Beverini, Barbara Sussi, dott. Paolo Stefanini. Relatori: prof. Alberto Casadei, Prof.ssa Gianfranca Lavezzi, Prof. Stefano Verdino e Prof. Antonio Zollina. Il Poeta Giuseppe Conte legge una poesia di Eugenio Montale. Serra La Fenice, ingresso libero, prenotazione obbligatoria 388 8895908



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



15.00-19.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)

15.30-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

16.00. ‘Viaggio al centro della terra Grotte, ripari e altre cavità dalla preistoria ai tempi recenti’: incontro a cura della Sezione di Sanremo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri tenuto da Daniela Gandolfi dal titolo ‘Grace Crowfoot e la tana Bertrand di Badalucco. Una esperienza di archeologia moderna agli inizi del Novecento’. Museo Civico di Piazza Nota, ingresso libero

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.00. Nobel Days: inaugurazione Mostra del M° Elio Lentini. In collaborazione con Inner Wheel, Club Sanremo. L'Artista racconta il passaggio di una vita colma di gioie, dolori, amore e sofferenza attraverso le sue Opere e Sculture. Sala Affreschi di Villa Nobel, ingresso libero, prenotazione obbligatoria 388 8895908



20.00. Nobel Days: cena di Gala con Introduzione del coro di S. Lucia direttamente da Stoccolma. Gourmet experience con menù dai sapori natalizi, incontro tra cucina mediterranea e tradizione nordica. Intrattenimento musicale live jazz quartet. Serra La Fenice di Villa Nobel, prenotazione obbligatoria 388 8895908



20.30. ‘Berben canta De André – Omaggio a Faber’: concerto della Berben Band a favore di Angsia Imperia con Special Guest Rita Longordo. Presenta Alice Sortino (20 euro). Teatro Centrale, info e prenotazioni 347 374 7441



IMPERIA



15.00-17.00. Porte Aperte al forno crematorio: giornata informativa per la cittadinanza sui servizi cimiteriali e crematori. Visite guidate alla struttura + Saluti e presentazione dell’iniziativa in Sala del Commiato con brevi contributi rivolti alla cittadinanza + Performance degli artisti della PAT (Performing Arts Theatre di Patrizia Campanile). A seguire rinfresco e consegna di un omaggio ai partecipanti. Cimitero di Valle Arma



13.30-15.30. Per il progetto di Asl 1 ‘Io Donna, Io Mamma’, incontro gratuito sulla gravidanza per accompagnare le future mamme in questo percorso. Ospedale ‘Sant'Agata’ (3° piano - Accoglienza Ostetricia), ingresso libero, per info im.ostetricia@asl1.liguria.it o sr.ostetricia@asl1.liguria.it



15.00-19.00. Mostra ‘Anita e Giuseppe Garibaldi. Il primo Risorgimento tra Liguria e America latina’: un viaggio tra storia, passione e rivoluzione curata da Fondazione Casa America ETS e Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, con il sostegno di Fondazione Carige, dedicati alla figura di Giuseppe Garibaldi e di sua moglie Anita, al loro ruolo cruciale nelle lotte per la libertà in Sud America e al legame profondo con la Liguria. Civica Galleria d’Arte ‘il Rondò’, ingresso gratuito, info 010 2518368



16.00-19.00. ‘Se l'archivio diventa una milonga...’: in occasione della Giornata mondiale del Tango, esposizione di numerosi documenti conservati nel fondo relativo alla Casa editrice musicale Carlo Beltramo. In particolare, alcuni spartiti di composizioni dedicate al tango, danza di grande suggestione e sensualità. Archivio di Stato di Imperia, Via Giovanni Strato 8B, fino al 12 dicembre



18.00. Per la rassegna ‘Le Parole Volano - Breve storia della letteratura mondiale’, ‘Joyce e l’esplosione della lingua’: conferenza a cura di Corrado Bologna. Ridotto del Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

20.00. Per il ciclo ‘Il Grande Cinema al Teatro Cavour, proiezione film ‘La febbre dell’Oro’ di Charlie Chaplin. Con Charlie Chaplin, Mack Swain, Tom Murray, Henry Bergman, Georgia Hale (1925). Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Sala Consigliare, fino al 14 dicembre



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio

MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO

10.00-16.00. Vendita di beneficenza delle rose del 7° Concorso Internazionale di Rose Nuove di Monaco: vendita rose + Consigli dei giardinieri + Animazione per i bambini + Visita al Roseto + alle 16.30 merenda di Natale offerta dall’Associazione degli Amici della Roseto Principessa Grace, Av. des Papalins (più info)

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



19.30. Concerto di Natale con il ‘Chœur de chambre 1732 & Chœur d'enfants de l'Académie Rainier III’. Musiche di haendel, Biber, Corelli, Bach. Eglise Saint-Charles, avenue Saint-Charles 10 (più info)



NICE



12.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



GIOVEDI’ 11 DICEMBRE

SANREMO



9.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)



9.30-12.00. Nobel Days: convegno su Eugenio Montale dedicato agli alunni delle scuole superiori. I relatori presentano la loro visione su Montale, evidenziando l'attualità del suo pensiero. Serra La Fenice di Villa Nobel, ingresso libero, prenotazione obbligatoria 388 8895908



9.30-12.30. Nobel Days: mostra del M° Elio Lentini. In collaborazione con Inner Wheel, Club Sanremo. L'Artista racconta il passaggio di una vita colma di gioie, dolori, amore e sofferenza attraverso le sue Opere e Sculture. Sala Affreschi di Villa Nobel, ingresso libero, prenotazione obbligatoria 388 8895908

10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



15.00-19.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.00. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, recital ‘Three Ladies For Tango’ di e con Monica Mantelli, esperta di cultura rioplatense, e con i bailarinos Etnotango Friends Antonio e Ornella. Opere pittoriche in scena a firma di Natale Cannelli. Evento di beneficenza pro Ass. Arma dei Carabinieri di Ventimiglia. Grand Hotel & des Anglais, ingresso libero con offerta consapevole, prenotazioni whatsapp 377 0488519



17.00. Nobel Days: incontro con Antonio Scurati e il suo libro ‘L'ora del destino’. Moderano Francesca Rotta Gentile e Lucia Iacona. In collaborazione con il Festival Cervo blu d'inchiostro. Serra La Fenice di Villa Nobel, ingresso libero, prenotazione obbligatoria 388 8895908



17.30. Nell'ambito della Mostra ‘Alfredo e Libereso’, incontro dal titolo ‘Il FAI tra memoria e gratitudine’: il ricordo di M. Carmen Lanteri, Roberta Cento Croce, Maura Muratorio. Ingresso laterale del teatro Ariston



IMPERIA



9.00-16.00. ‘Se l'archivio diventa una milonga...’: in occasione della Giornata mondiale del Tango, esposizione di numerosi documenti conservati nel fondo relativo alla Casa editrice musicale Carlo Beltramo. In particolare, alcuni spartiti di composizioni dedicate al tango, danza di grande suggestione e sensualità. Archivio di Stato di Imperia, Via Giovanni Strato 8B, fino al 12 dicembre

12.00 & 13.00. Per ‘Teatro a Mezzogiorno’, Lucio Dalla raccontato da Eugenio Ripepi, chitarra e voce (due rappresentazioni). Foyer del Teatro Cavour (info e prenotazioni)



15.00-19.00. Mostra ‘Anita e Giuseppe Garibaldi. Il primo Risorgimento tra Liguria e America latina’: un viaggio tra storia, passione e rivoluzione curata da Fondazione Casa America ETS e Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, con il sostegno di Fondazione Carige, dedicati alla figura di Giuseppe Garibaldi e di sua moglie Anita, al loro ruolo cruciale nelle lotte per la libertà in Sud America e al legame profondo con la Liguria. Civica Galleria d’Arte ‘il Rondò’, ingresso gratuito, info 010 2518368



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)

21.00. ‘Io sono Giò’: spettacolo teatrale di Amanda Fagiani e Gianmaria Martini tratto dal romanzo Di Claudio Restelli ‘Il soldato dimenticato. La storia di Giovanni Battista Faraldi’. Regia di Elio Marchese. Teatro comunale, ingresso libero



VALLECROSIA

16.30-19.00. Mostra fotografica ‘United Colors of Oliviero’ a cura dell'Associazione Culturale ‘Controluce’. Sala Polivalente del Comune



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



16.30. In occasione del centenario della nascita di Libereso Guglielmi, conferenza del professor Lorenzo Vizzini dedicata a questo illustre e poliedrico personaggio, Cittadino di Bordighera. Prenderanno parte all’incontro alcuni familiari. Biblioteca Civica Internazionale, ingresso libero



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Sala Consigliare, fino al 14 dicembre

DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



ENTROTERRA

BADALUCCO

20.30. Per il ciclo ‘Riunione di famiglia’ (incontri di formazione e di sostegno alla genitorialità totalmente gratuiti), il dottor Tullio Tinti interviene sul tema ‘Non sarò mai come te… o forse sì’. Biblioteca Comunale



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio

MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio

18.30. Conferenza del professor Simone Facchinetti dal titolo ‘Falsi nel mercato dei dipinti antichi, truffe, bidoni e affari portentosi’. Incontro a cura della Società Dante Alighieri del Principato di Monaco. Auditorium Rainier III, Sala Vasarely, ingresso gratuito (più info)

19.00. ‘La Perversione’: conferenza nell’ambito del ciclo ‘Gli Incontri Filosofici di Monaco. Théâtre Princesse Grace, ingresso gratuito salvo disponibilità (più info)



NICE



12.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)

14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



VENERDI’ 12 DICEMBRE



SANREMO

9.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)



9.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



9.30-13.00. Nobel Days: Open Day del Museo di Villa Nobel riservato alle scuole primarie. Con laboratorio dedicato ai bambini. Villa Nobel, ingresso libero, prenotazione obbligatoria 388 8895908



9.30-12.30. Nobel Days: mostra del M° Elio Lentini. In collaborazione con Inner Wheel, Club Sanremo. L'Artista racconta il passaggio di una vita colma di gioie, dolori, amore e sofferenza attraverso le sue Opere e Sculture. Sala Affreschi di Villa Nobel, ingresso libero, prenotazione obbligatoria 388 8895908

10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.30. Dragon Winter Series 2025’-26 – Leg 2: segnale d’avviso della competizione velica nello spazio acqueo antistante la città (più info)



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)

21.00. Radio Linetti live: il direttore artistico di Radio Deejay Linus, porta in tour Radio Linetti Live, uno spettacolo pensato per intrattenere, far riflettere ed emozionare attraverso racconti di vita vissuta, ricordi e aneddoti inediti. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



9.00-15.00. ‘Se l'archivio diventa una milonga...’: in occasione della Giornata mondiale del Tango, esposizione di numerosi documenti conservati nel fondo relativo alla Casa editrice musicale Carlo Beltramo. In particolare, alcuni spartiti di composizioni dedicate al tango, danza di grande suggestione e sensualità. Archivio di Stato di Imperia, Via Giovanni Strato 8B



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Il momento populista: crisi della democrazia o occasione per rivitalizzarla?’ con relatore Enrico Biale dell’Università di Torino. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Sala del polo tecnologico



17.30. Presentazione del progetto di Najlaa Naji ‘Da un Seme la Speranza’ che consiste nel ritagliare un angolo sicuro per permettere ai bambini palestinesi di giocare, per ascoltare le loro storie, farli disegnare, permettere loro di ritrovare il sorriso in uno scenario di guerra, regalare piccoli momenti di gioia. Evento promosso dal Cuore di Martina, Teatro dell'Attrito, Casa del Popolo, Arci solidarietà Angela Lipari e Arci Il campo delle fragole. Casa del Popolo in via del Collegio 3 a Oneglia, ingresso libero



21.00. ‘Se l'archivio diventa una milonga...’: in occasione della Giornata mondiale del Tango’ piccolo intermezzo musicale in stile tanguero. Archivio di Stato di Imperia, Via Giovanni Strato 8B, prenotazioni allo 0183 650491



21.00. Per la Stagione Sinfonica 2025/26, in collaborazione con l’orchestra sinfonica di Sanremo, concerto dal titolo ‘Atmosfere Brillanti, Festose e Ottimistiche’ con direttore Kristian Alexander e Antonio Di Cristofano (Solista). In programma musiche di Muratore, Shostakovich, Mozart. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)

18.00-21.30. Apericena di Natale per sostenere i progetti della Fondazione Ernesto Chiappori con contributo fissato in 65 euro a persona, e intero ricavato destinato al finanziamento delle iniziative sociali della Fondazione. Villa Eva Beach di Latte, via Romana 43



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



TAGGIA ARMA

16.45-18.30. Accensione albero di Natale giardini di Villa Boselli ad Arma

SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Sala Consigliare, fino al 14 dicembre



SAN LORENZO AL MARE



19.30. Polentata di Natale MY: serata all’insegna del divertimento e della semplicità (Antipasto + polenta con salsiccia o formaggi + dolce + 1 bicchiere di vino 16 euro). Bocciofila di San Lorenzo al Mare, info e prenotazioni 346 7944194

DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



19.30. ‘Charlie e la fabbrica di cioccolato’: musical per tutta la famiglia con brani tratti da film degli anni '70 e nuove canzoni dei pluripremiati compositori Marc Shaiman e Scott Wittman, noti soprattutto per il classico Hairspray. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



12.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)





SABATO 13 DICEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00. Screening oculari gratuiti promossi Lions Club Sanremo Host con tecnologie di ultima generazione, fondamentali per la diagnosi precoce di patologie oculari. Mezzo polifunzionale della Banca degli Occhi davanti al Forte di Santa Tecla, anche domani



10.00. ‘La Città Verde, una Città Possibile’: convegno con relatori Agr. Gianni Valenzano, Prof. Marco Devecchi, Dott. Gianluca Burchi, Dott. Mario Frusi. Ariston Roof



10.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Dragon Winter Series 2025’-26 – Leg 2: segnale d’avviso della competizione velica nello spazio acqueo antistante la città (più info)



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.30. Nell’ambito della mostra ‘Visione oltre la luce 2.0’, concerto al buio ‘Note di inclusione’, con il pianista Achille La Barbera, accompagnato dai maestri Renzo De Franceschi (fagotto) e Vittorio De Franceschi (clarinetto). Forte di Santa Tecla

21.00. ‘Geminidi: le stelle cadenti d'inverno!’: secondo appuntamento della rassegna ‘Le Stelle sopra la città’, nella notte di massima attività delle meteore Geminidi, che insieme alle Perseidi di Agosto offrono uno dei migliori momenti dell'anno per ammirare le stelle cadenti. Frazione di San Romolo, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554, offerta libera



IMPERIA

11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Maurizio Rainisio sul tema ‘La ricerca clinica: quando matematica e medicina creano cure affidabili’. Bar 11, Piazza del Amici 11

11.00 & 15.00. ‘Ricordi a Villa Grock’: esperienza dedicata alle famiglie che combina scoperta, creatività e condivisione con visita accompagnata nel parco di Villa Grock per conoscere la storia, le curiosità e le suggestioni della dimora. Museo di Clown, via Fanny Roncati (più info)



17.00. Presentazione del libro ‘Sistema Solare’, a cura degli autori Walter Riva, Marina Costa e Davide Zambonin, planetaristi e divulgatori scientifici ed edito dalla casa editrice Nui Nui. l’Auditorium del Museo Navale, ingresso gratuito (più info)

17.00. Incontro pubblico in occasione del 40° anniversario della fondazione del Centro di ascolto Telefono Amico di Imperia, incontro pubblico. Associazione Arci Il campo delle fragole, in via Matteotti 31 a Porto Maurizio, info 329 4955513

18.00. ‘In ti nasci ricordi ... in ti nosciu co - Cento anni dalla nascita di Giuseppe Manera’: spettacolo con brani del repertorio dell'indimenticato attore imperiese interpretati da Alessandro Manera, Annalina Brizio e Federico Manera. Collaborazione tecnica di Piero Saglietto. Società Operaia di Mutuo Soccorso, ingresso a offerta, prenotazioni su WhatsApp al 371 610 8307

21.00. XXV edizione della rassegna corale natalizia ‘Auguri alla Città’ organizzata dal Coro Mongioje di Imperia diretto da Ezio Vergoli con ospite il Coro Saint-Vincent di Aosta, condotto dal Maestro Corrado Margutti. Chiesa di Cristo Re

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)

10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi

15.00. Spettacolo itinerante ‘Il Natale ai tempi di Tik Tok’ a cura della compagnia gli Spacciattori di Sogni di Bordighera in collaborazione con formazione Lab di Silvia Villa - teatro della luna di Vallecrosia). Giardini Pubblici Tommaso Reggio, ingresso libero

21.00. Aspettando il Natale tra musica, teatro e danza…’: concerto della Banda Musicale Città di Ventimiglia. Teatro Comunale, ingresso libero



VALLECROSIA



11.00-18.00. Mercatino di Natale, laboratori gratuiti e intrattenimento per i bambini. Pista di Pattinaggio



16.30. ‘Co-concerto’: concerto interattivo a cura dell’associazione Musicale Pergolesi. Sala Polivalente del Comune, ingresso gratuito



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio

16.00. Cerimonia di consegna del Parmurelu d’Oru. Ex Chiesa Anglicana



OSPEDALETTI



15.30. Presentazione della nuova Banda ‘Florelia’ di Ospedaletti. Sala eventi La Piccola

TAGGIA ARMA

10.00-19.00. Natale a Villa Boselli - XII edizione e mercatino. Via Boselli, Via Magellano ad Arma

21.00. Concerto di Natale per organo e coro a cura del Centro Culturale Tabiese. Basilica della Madonna Miracolosa, Parrocchia S.S. Giacomo e Filippo a Taggia



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Sala Consigliare, fino al 14 dicembre

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna teatrale ‘D’Autunno… l’Albero! 2025’, ‘Traviate’ a cura del Laboratorio Teatrale III Millennio-Cengio di e con Francesca Cepollini (15 euro). Sala Teatro Samuel Beckett, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



15.30. ‘Natale al Palazzo del Parco’: visita guidata alle Sezioni Archeologica e Risorgimentale che raccontano la millenaria storia del Golfo Dianese. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



17.00. Inaugurazione Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco



CERVO

15.30. ‘Cara Margherita, è Santa Lucia’: arrivo della Biblio-Margherita con festa per i bambini, letture e dolci sorprese, a cura della Pro Loco in collaborazione con l’Asineria del Ciapà.​ Piazza Castello

17.00. Per ‘Cervo in blu d’inchiostro’, incontro con Giuseppe Conte, poeta, romanziere già finalista al Premio Strega e saggista di fama internazionale, che presenta il suo nuovo romanzo ‘Nessuno può uccidere Medusa’ (Bompiani), dialogando con Patrizia Milanese, docente di lettere del Liceo Cassini + intermezzi musicali di Aurora Pulinetti e Luisa Repola. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero fino a esaurimento posti



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00-19.00. Mercatini di Natale in Piazza Marconi, anche domani

CAMPOROSSO



16.30. Per la rassegna ‘Tra le Righe’, presentazione libro ‘La Tela dell’Anima’ di Donatella Lauria. Sala Saredi del Palazzo Comunale, Piazza Garibaldi, ingresso libero



DIANO CASTELLO



21.00. Santa Messa con canti in dialetto a cura della Confraternita di San Pietro di Porto Maurizio. Chiesa di San Mauro a Varcavello



DOLCEACQUA

9.00. Christmas Market: mercatino natalizio con prodotti artigianali, tipici e idee regalo. Piazza Mauro, anche domani

14.00. Laboratori con materiali di riciclo e creazioni di decorazioni natalizie, animazione per grandi e piccini. Piazza Mauro



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PIEVE DI TECO



21.00. ‘Terremoto sui tacchi’: spettacolo di Giorgia Brusco, per la regia di Gino Brusco (10 euro). Teatro Salvini (più info)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



SAN BIAGIO DELLA CIMA



16.30. Conferenza del prof. Francesco De Nicola (Università di Genova) dal titolo ‘Francesco Biamonti, la poesia nelle pagine di un prosatore’. Piccolo momento conviviale al termine. Centro Polivalente ‘Le Rose’, ingresso gratuito

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-22.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



14.30 & 19.30. ‘Charlie e la fabbrica di cioccolato’ (due rappresentazioni): musical per tutta la famiglia con brani tratti da film degli anni '70 e nuove canzoni dei pluripremiati compositori Marc Shaiman e Scott Wittman, noti soprattutto per il classico Hairspray. Grimaldi Forum Monaco (più info)



19.30. Cerimonia della premiazione del concorso letterario di poesia inedita ‘Le Parole della Vita’ organizzato dall’Associazione Culturale ‘Il Teatro della Vita’. Auditorium Rainier III Monaco, Salle Vasarely (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)





DOMENICA 14 DICEMBRE

SANREMO



7.00-18.00. ‘Christmas Trophy’ a cura di Ponente Corse. Località San Romolo



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. Screening oculari gratuiti promossi Lions Club Sanremo Host con tecnologie di ultima generazione, fondamentali per la diagnosi precoce di patologie oculari. Mezzo polifunzionale della Banca degli Occhi davanti al Forte di Santa Tecla

10.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



12.00. Dragon Winter Series 2025’-26 – Leg 2: segnale d’avviso della competizione velica nello spazio acqueo antistante la città. Premiazione al termine (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Francesco Donato presenta il libro ‘Sento’ (Antea). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero



16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston



17.00. Per la rassegna ‘Un Palco a Palazzo’, ‘Scandali in Salotto - Dall’operetta al caffè chantant’: introduzione di Erica Martini, Pianista e Presidente Palazzo Roverizio, con Elena D’Angelo (Soprano), Luigi Monti (Fine dicitore), Saadat Ismailova (Pianista). Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 26.63.150



18.00. Per la rassegna ‘Saliscendi’, spettacolo dal titolo ‘Il Dio bambino’ con Fabio Troiano (10 euro). Oratorio di Santa Brigida nel centro storico (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Sherlock Holmes il musical con Neri Marcorè nei panni del più celebre detective di tutti i tempi con oltre venti eccezionali performer. Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. In diretta su Rai 1 dal teatro dell’Opera del Casinò, spettacolo ‘Sarà Sanremo’ presentato da Carlo Conti

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Presepiando… aspettando il Natale’: mercatino di Natale a cura dell’Associazione ‘L’Arte del Creare’ con oggetti unici interamente creati a mano. Portici di via Bonfante, anche domani

16.30 & 17.00. Christmas Tour: tradizionali auguri di Natale in musica con cioccolata calda, panettone e pesca di beneficenza + concerto della Family Band Gospel Choir. Sagrato Santuario San Giuseppe, Piazza Mons. Marcello a Borgo Fondura



16.30. ‘Destino di Clown’: Family Show scritto, diretto e interpretata da David Larible con Andrea Ginestra e al piano Mattia Gregorio. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA

10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi

16.00. Spettacolo per bambini ‘L’Abbecedario straordinario’ con Massimo Ivaldo. Teatro Comunale, ingresso libero



VALLECROSIA

15.00. Spettacolo teatrale itinerante ‘Il Natale ai tempi di TikTok’ a cura dell'Associazione ‘Gli SpacciAttori di Sogni’ in collaborazione con Silvia Villa. Centro storico

16.30-19.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘United Colors of Oliviero’ a cura dell'Associazione Culturale ‘Controluce’. Sala Polivalente del Comune



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio

18.00. Endless Tour: Concerto pianistico con Veronica Rudian. Ex Chiesa Anglicana, ingresso gratuito



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Fiera Storica di Santa Lucia. Vie del Centro di Taggia



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, ultimo giorno della mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Sala Consigliare



SAN LORENZO AL MARE



17.00, 18.00 & 21.00. ‘Assolto o colpevole’: spettacolo allestito dal gruppo ‘Donatori di Teatro’ a cura di Enrico Cenderelli (tre rappresentazioni con intero incasso devoluto in beneficenza). Teatro dell’Albero, necessaria prenotazione ai numeri 333 6155989 e 342 7228315



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino all’11 gennaio (domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00-19.00. Mercatini di Natale in Piazza Marconi, anche domani



CERIANA

10.00-18.30. ‘Jingle Cats’: Cioccolata calda + Spettacoli e animazioni + Mercatini + Street food + Evento teatrale alle 17.00. Evento creato da AlessiaPavone, in collaborazione con il Comune, CristinaRedi, videomaker Luca Loru (parte del ricavato sarà donato ai gattili)

17.00. Commedia brillante in due atti dal titolo ‘La locanda del tesoro nascosto’ scritta e diretta da Ernestina Pellesi e messa in scena dagli attori dell'Emporio del Teatro. Palazzo Gian Maria Rubini, ingresso libero



DIANO CASTELLO



15.00. Santa Messa, processione e concerto a cura della Banda di Diano Marina. Chiesa di Santa Lucia, Borgata Santa Lucia



DOLCEACQUA



9.00. Christmas Market: mercatino natalizio con prodotti artigianali, tipici e idee regalo. Piazza Mauro, anche domani

9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



14.00. Laboratori con materiali di riciclo e creazioni di decorazioni natalizie, animazione per grandi e piccini. Piazza Mauro



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre

SEBORGA



10.00. ‘Natale a Seborga’: Mercatino di Natale con prodotti artigianali e idee regalo per le festività + food truck con una selezione di specialità gastronomiche + alle 15, arrivo di Babbo Natale + workshop e laboratori creativi per i più piccoli + esibizione della scuola di ballo DAP Ballet. Piazza Martiri Patrioti (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



14.30. ‘Charlie e la fabbrica di cioccolato’: musical per tutta la famiglia con brani tratti da film degli anni '70 e nuove canzoni dei pluripremiati compositori Marc Shaiman e Scott Wittman, noti soprattutto per il classico Hairspray. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)





