Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 8 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 8 DICEMBRE



SANREMO



10.00. Sanremo Christmas 2025: visita guidata alla frazione di Poggio. Ritrovo davanti alla Chiesa Parrocchiale (Via Peri), prenotazioni allo 0184 580700 fino ad esaurimento posti (spostamenti con mezzi propri)



10.00-18.30. Audizioni (fase eliminatoria) di Area Sanremo 2025. Palafiori di corso Garibaldi (più info)



10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’ 11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali: 15.30/23.00, festivi: 10.30/00.00)



11.55. Ultimo segnale di partenza del 41° Meeting Internazionale del Mediterraneo. Premiazioni al termine. Specchio acqueo antistante la città (più info)



15.00. ‘Natale in giro per la Pigna’: iniziativa con il coinvolgimento di abitanti, commercianti, bambini e volontari per un pomeriggio dedicato a creare addobbi nelle vie del centro storico. Prevista anche una merenda natalizia in piazza Santa Brigida, una pausa aperitivo da Babeuf e musica con atmosfera natalizia



15.30-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)



17.00. Sanremo Christmas 2025: esibizione della Marching Band 'Fantomatik Orchestra' per le vie del centro cittadino

IMPERIA



10.00-17.00. ‘A Colazione con Grock’: esperienza che inizia con una colazione servita nello spazio esterno di Villa Grock (cappuccino, brioche/focaccia e succo), seguita da una visita accompagnata a carattere esoterico tra simboli, forme e significati nascosti che animano l’architettura e l’immaginario della dimora del celebre artista Grock. Villa Grock, via Fanny Roncati (più info)



12.00. Partenza dell’ultima regata dell’‘Imperia Winter Regatta 2025’. Specchio acqueo antistante la città. Premiazione al termine (più info)



21.00. ‘Number 23: vita e splendori di Michael Jordan’: spettacolo di e con Federico Buffa incentrato sulla straordinaria esperienza sportiva e umana del campione di basket americano Michael Jordan. Evento conclusivo del Progetto ‘UPI Game 2.0 – Correggilostile team – Insieme per il benessere e l’inclusione’. Teatro Cavour, ingresso libero sino a esaurimento dei posti, per info number23@provincia.imperia.it



VENTIMIGLIA



10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi



VALLECROSIA



14.00-17.00. ‘Aspettando Natale’: giochi per tutti (‘Le chiavi dell'Oratorio’ - Escape room, ‘Un sì che cambia la vita’ - Grande gioco, Crea i tuoi addobbi’ - Laboratorio Artistico, ‘DB Christmas Cup’ - Torneo di calcio) + merenda alle 16.30 + alle 17 accensione dell’albero di Natale. Oratorio Don Bosco

BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

18.00. Voice of Joy: concerto Gospel della Family Band Gospel Choir nella Ex Chiesa Anglicana



OSPEDALETTI



17.00. Accensione delle Luminarie in Piazza Europa

SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Mercatini di Natale con artigianato, prodotti locali e tante idee regalo. Centro paese, fino all'8 dicembre



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Torre Ennagonale, fino al 14 dicembre



DIANO MARINA



17.00. Festa dell'Immacolata a Diano Calderina con S. Messa nella Chiesa di San Giacomo e processione nelle vie del borgo



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00-18.00. ‘Aspettando Natale a San Bart’: Villaggio di Natale con un programma ricco di attrazioni per tutta la famiglia + mercatino con artigianato e antiquariato + street food e leccornie pensate per grandi e piccini + cassetta natalizia per imbucare letterine per Babbo Natale + Luna Park. Via Martiri della Libertà



CERVO



10.00. Inaugurazione mostra all'aperto di presepi realizzati a mano e votabili presso l'oratorio di Santa Caterina a cura della Proloco. Borgo e zone limitrofe.



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-20.00. Arte e Gusto 2025, evento a cura di Comune e CNA Imperia, con un ricco programma fatto di incontri, degustazioni, tavole rotonde, presentazioni, dimostrazioni dal vivo e un grande Mercatino degli Artigiani. Centro Polivalente ‘Giovanni Falcone’, ingresso libero (Programma)



CIVEZZA

15.00-18.00. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, esposizione delle tavole ‘I Tanghi di Tango’: mostra iconografica di grandi immagini abbinate ai testi più famosi del tango cançion: da La Morocha a Amablemente, da Yira Yira a Caminito. Forum Ricca, fino all’8 dicembre

16.00-17.30. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, ‘Soy Yo’: workshop condotto da Monica Mantelli (ogni giorno viene affrontato un tema diverso) sull'analisi degli archetipi del tango attraverso le Letras e l'immaginario grafico di grandi disegnatori. Forum Ricca, fino all’8 dicembre, info e prenotazioni 377 0488519



DIANO CASTELLO



15.00. Santa Messa, processione e concerto a cura della Banda di Alassio. Chiesa dell'Immacolata Concezione in Borgata Ferretti



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



10.00. Ultimo giorno della Mostra collettiva degli ‘Amici della Tour des Artistes’ con lettura di Poesie di Alda Merini e Rita De Santis, il tutto accompagnato da caldarroste, vin brulé e tanta musica. Via Castello 1 (Piazzetta dell’armatore)



18.00. Concerto dell’Immacolata con i cori Gaudeamus e Giovani per Giubilmusic. Chiesa Sant’Antonio Abate



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

9.30. Escursione al Pizzo Aguzzo (o pizzo d’Evigno) da Deglio Faraldi accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro) Ritrovo h 9.30 località Deglio Faraldi (h 8.45 Imperia Oneglia parcheggio Lidl), info 346 7944194 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio

NICE



12.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



20.30. Il gruppo metal ‘Gojira’ in concerto. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





