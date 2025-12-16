Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 16 a domenica 21 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 16 DICEMBRE



SANREMO

9.30-12.30. Nobel Days: mostra del M° Elio Lentini. In collaborazione con Inner Wheel, Club Sanremo. L'Artista racconta il passaggio di una vita colma di gioie, dolori, amore e sofferenza attraverso le sue Opere e Sculture. Sala Affreschi di Villa Nobel, ingresso libero, fino al 19 dicembre, prenotazione obbligatoria 388 8895908



10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



14.30. ‘Auguri di Natale’ della Scuola Primaria Rubino in Piazza Borea d’Olmo



15.00-19.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



16.00. Il ‘Café Philo’, organizzato dalla S.I.DE.F. (Società Italiana dei Francesisti), Sezione di Sanremo, riprende gli incontri presso il Bar Teatro Illegale, in Piazza Borea d’Olmo 39



21.00. ‘Solo’: one man show di e con Arturo Brachetti. Teatro Ariston (info e prenotazioni a questo link)



IMPERIA



10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)



17.00. Per il ciclo ‘Voci d’Autore’, presentazione libro ‘Di pietra e di sogno’ di Luciano Villa. Presenta: Damiris Bellini, tra paesaggi che diventano memoria. Biblioteca ‘Spazio Raro’, via Verdi 24, ingresso libero

18.00. Per la rassegna ‘Capitani coraggiosi. Il grande teatro del mare’, performance di Corrado Bologna dal titolo ‘Il Mare nell’Ariosto e nei poemi cavallereschi’. Ridotto del Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)



17.00. Strena de Deinà (40ª edizione): le Associazioni cittadine, radunate dalla Cumpagnia d’i Ventemigliusi, porgeranno gli Auguri alle Autorità locali e verrà consegnata al Sindaco la Quarantesima giara istoriata. Salone del Consiglio Comunale



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



17.00-19.00. Mostra di disegni di Libereso Guglielmi in occasione del centenario della sua nascita a Bordighera. Unione Culturale Democratica in via al mercato 8, fino al 20 dicembre

OSPEDALETTI



9.15. Incontro dal titolo ‘Giochiamo! - Incontri ludici di prevenzione’: laboratorio conoscitivo e formativo guidato dagli esperti della Cooperativa ‘L'Ancora’ per riflettere insieme sulle ‘emozioni’ del gioco patologico e su come reagire alle diverse dipendenze collegabili al gioco d'azzardo e ad altre negative abitudini condizionanti. Centro Culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta, partecipazione gratuita



SAN LORENZO AL MARE



14.30. ‘Poesie sotto l’Albero’ con i bimbi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Sala Beckett del Teatro dell’Albero



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



SAN BAROLOMEO AL MARE

21.00. Conferenza ‘Cittadinanza e Legalità, Dall'inizio del processo La Svolta ad oggi; le mafie nel Ponente Ligure, continuità e cambiamenti’ con relatore: Dott. Alberto Lari, Procuratore Capo della Repubblica di Imperia. Evento a cura del Centro Sociale Incontro Aps e Libera Imperia. Sede del Centro Incontro in Giardini 1° maggio 7, ingresso gratuito



CERVO

9.00. Mostra all'aperto di presepi realizzati a mano e votabili presso l'oratorio di Santa Caterina a cura della Proloco. Borgo e zone limitrofe, fino al 7 gennaio

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



NICE



12.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE

SANREMO



9.30-12.30. Nobel Days: mostra del M° Elio Lentini. In collaborazione con Inner Wheel, Club Sanremo. L'Artista racconta il passaggio di una vita colma di gioie, dolori, amore e sofferenza attraverso le sue Opere e Sculture. Sala Affreschi di Villa Nobel, ingresso libero, fino al 19 dicembre, prenotazione obbligatoria 388 8895908



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



15.00-19.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)

15.30-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

16.00-17.30. ‘I Mercoledì del Cdcd’ (due moduli): ‘Il declino cognitivo: terapie attuali e future’ con relatore il dottor Riccardo Meli neurologo CDCD di Asl1 + gli aspetti internistici e geriatrici declino cognitivo con relatore il dottor Mario Siri geriatra Asl1. Evento rivolto ai caregiver di pazienti con declino cognitivo. Ospedale ‘Borea’ al primo piano avancorpo nella sala ex biblioteca (più info)



17.00-20.00. ‘Jingle Jam’: evento dedicato alla musica, all’inclusione e al dialogo sociale promosso dal Tavolo Giovani, dal Settore Ambito Sociale del Comune di Sanremo e dalla cooperativa sociale Ancora con momenti di riflessione a performance musicali originali proposte da giovani artisti del territorio. Sul palco Feet Dj, Giada Farfalla, Marko Kurtinovic, Delta, J-Losco, Mita, Rugio, Drean Ish. sede del Club Tenco, spazio Amilcare Rambaldi, ingresso libero



20.00. Per il format gastronomico ‘La Riviera del gusto. Alto Adige–Sanremo: il gusto in viaggio dalle Dolomiti al Mar Ligure’: cena a quattro mani con con lo chef resident Alessandro Schiavon e lo chef stellato altoatesino Theodor Falser, pioniere del movimento europeo del cibo sostenibile con un menù di 7 portate. Ristorante dell’Europa Palace Sanremo, Lungomare Imperatrice 75, info e prenotazioni 0184 715000 (più info)



IMPERIA



18.00. Per la rassegna ‘Le Parole Volano - Breve storia della letteratura mondiale’, ‘Kafka e l’Uomo-Insetto’: conferenza a cura di Corrado Bologna. Ridotto del Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



17.00-19.00. Mostra di disegni di Libereso Guglielmi in occasione del centenario della sua nascita a Bordighera. Unione Culturale Democratica in via al mercato 8, fino al 20 dicembre



TAGGIA ARMA



17.00. Per gli incontri gratuiti a tema ‘Amarti’, incontro dal titolo ‘Tra mamma e figlia: parliamo di mestruazioni’ (incontro per genitori): uno spazio dedicato al dialogo tra genitori per parlare di ciclo mestruale, cambiamenti corporei ed educazione alla consapevolezza del proprio corpo. Intervengono: Arianna Falco, ostetrica, e Martina Prette, psicologa. Sede dell'associazione Effetto Farfalla in via San Francesco 203 ad Arma, info 346 6651885



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio

MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



NICE



12.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



20.00. Spettacolo di balletto ‘Lo Schiaccianoci’ di Tchaïkovski. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)





GIOVEDI’ 18 DICEMBRE

SANREMO



9.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)



9.30-12.30. Nobel Days: mostra del M° Elio Lentini. In collaborazione con Inner Wheel, Club Sanremo. L'Artista racconta il passaggio di una vita colma di gioie, dolori, amore e sofferenza attraverso le sue Opere e Sculture. Sala Affreschi di Villa Nobel, ingresso libero, fino al 19 dicembre, prenotazione obbligatoria 388 8895908



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



15.00-19.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)

IMPERIA

12.00 & 13.00. Per ‘Teatro a Mezzogiorno’, Elisa raccontata da Eugenio Ripepi, chitarra e voce (due rappresentazioni). Foyer del Teatro Cavour (info e prenotazioni)



16.30-21.00. Per la Rassegna under 35 in sala palcoscenico , 'Relazioni Poetiche – Poetry Slam': ‘Per filo e per segno’ (h 16.30) + Cos’è il Poetry Slam? (h 18) + Scampoli (h 21). Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)

16.00. ‘Nel Segno del Giubileo: le statue del Cristo Redentore. Iconografie e devozioni del secolo breve’: conferenza a cura di Valentina Silvia Zunino, Direttrice Ufficio Beni Culturali della Diocesi Ventimiglia – Sanremo. Scambio di auguri al termine. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’

BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



16.30. Presentazione del volume di Loredana Crivellari ‘Gesù dorme nel mio garage’, con la presentazione di Luca Moreno. la Biblioteca Civica Internazionale



17.00-19.00. Mostra di disegni di Libereso Guglielmi in occasione del centenario della sua nascita a Bordighera. Unione Culturale Democratica in via al mercato 8, fino al 20 dicembre



TAGGIA ARMA



21.00. Consegna delle Sequelle e Concerto di Natale con la Banda Musicale Pasquale Anfossi diretta dal maestro Vitaliano Gallo. A fine serata cioccolata calda e panettone per tutti e scambio degli auguri natalizi. Salone delle Opere Parrocchiali, Via Ruffini a Taggia



SAN LORENZO AL MARE



11.00. Spettacolo per la scuola primaria ‘Luci’: spettacolo di Massimo Ivaldo, autore, attore e regista, tratto dall'omonimo libro. Sala Beckett del Teatro dell’Albero

18.00. La Compagnia dei Sognatori Erranti presenta ‘Un Viaggio Pazzesco’, uno spettacolo di teatro sociale realizzato col metodo del teatro Cre-Attivo (A.Aquilina), da ospiti e operatori della Caup Casa Melissano. Sala Beckett del Teatro dell’Albero

DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio

MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio

20.00. ‘Ring (Variations du Couple)’: spettacolo teatrale di Léonore Confino con Jina Djemba e Amaury de Crayencour. Théâtre Princesse Grace, avenue d’Ostende 12 (più info)



NICE



12.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)

14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



20.00. Spettacolo di balletto ‘Lo Schiaccianoci’ di Tchaïkovski. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



20.00. Carmina Burana: spettacolo con orchestra, coro e balletto. Palais Nikaïa (più info)



VENERDI’ 19 DICEMBRE



SANREMO



9.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)

9.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)



9.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



9.30-12.30. Nobel Days: ultimo giorno della mostra del M° Elio Lentini. In collaborazione con Inner Wheel, Club Sanremo. L'Artista racconta il passaggio di una vita colma di gioie, dolori, amore e sofferenza attraverso le sue Opere e Sculture. Sala Affreschi di Villa Nobel, ingresso libero, prenotazione obbligatoria 388 8895908

10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



16.00. ‘Swing Corner’ (12ª edizione): concerto del trio guidato dal chitarrista e cantante italo-belga Jonathan Manes che propone jazz manouche insieme ad alcune vecchie canzoni sincopate italiane. Piazza Borea d’Olmo



16.30. Saggio degli allievi del Corso di Teatro di Cristiana Brucoli. Sala del Melograno Auser, Via G.Marsaglia c/o Palafiori, ingresso libero



21.00. Proiezione filmati dedicati a due viaggi realizzati nel corso del 2025 dai soci del CAI di Sanremo: il resoconto della settimana scialpinistica in Turchia e le immagini della salita alla vetta caucasica del Monte Kazbek in Georgia. Al temine brindisi e scambio degli auguri. Sede CAI, piazza Cassini 13



IMPERIA



15.30. Scoprimento della targa in ricordo di Luciano Calzia presso il ponte di Borgo + alle 16 in piazza Stenca a Borgo d’Oneglia, visita alle targhe con i vecchi toponimi + saluto del Sindaco Claudio Scajola, del presidente del Circolo Marco Armelio e relazione sul progetto ‘Borgo d’Oneglia, i luoghi della memoria collettiva, i vecchi toponimi’ a cura di Grazia Colombara presso la sede del Circolo Borgo d’Oneglia

16.00. Aspettando Natale: intrattenimento per tutte le età dalle animazioni itineranti a tema natalizio agli spettacoli di giocoleria luminosa ai numeri di equilibrismo e acrobatica, performance di clownerie e la tradizionale distribuzione gratuita di zucchero filato per la gioia dei più piccoli. Centro di Oneglia



16.30-21.00. Per la Rassegna under 35 in sala palcoscenico, ‘Relazioni Poetiche – Poetry Slam’: ‘Per filo e per segno’ (h 16.30) + ‘Ecfrasi: raccontare attraverso la poesia’ (h 18) + ‘Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto’ (h 21). Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio

10.00-19.00. Villaggio di Natale nel centro storico (h 10/13-15/19). Alle 16, ‘Il Natale dei Bambini: entriamo insieme in un mondo incantato’ con Giochi, laboratori ed animazione

16.00-18.30. Ufficio di Babbo Natale nel Centro storico, fino al 21 dicembre



16.00. Presentazione del nuovo volume del bordigotto Alessandro Carassale, intitolato ‘L’olio per Genova. Reti di approvvigionamento e istituzioni annonarie nel XVIII secolo’ + tradizionale scambio degli auguri di Natale. Museo Bicknell



17.00-19.00. Mostra di disegni di Libereso Guglielmi in occasione del centenario della sua nascita a Bordighera. Unione Culturale Democratica in via al mercato 8, fino al 20 dicembre



OSPEDALETTI



10.00. Mercatino Natalizio a cura degli alunni della scuola media di Ospedaletti nel Portico del Comune

17.30. Ione Vernazza presenta ‘Anguilla’ (Leone Editore) con la partecipazione del Maestro Fabrizio Ragazzi e il quartetto Note Libere. Dialoga con l’autrice la giornalista Simona Maccaferri. Sala Eventi ‘La Piccola’

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Concerto di canti sacri di Natale a cura della della Compagnia Corale Imperia. Sala Beckett del Teatro dell’Albero

DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



20.00. 'Country Night', serata gratuita e aperta a tutti, all’insegna della musica, della beneficenza e dell’amore per gli animali con: anteprima ufficiale del brano 'My Ranch My Rules' di Elisa De Angeli + Proiezione in esclusiva del videoclip + Show country con balli, musica e divertimento grazie a Country Style & Smile + Buffet gratuito per tutti gli ospiti + Banchetti solidali con tante idee regalo con ricavato a sostegno degli animali in difficoltà. Centro Polivalente G. Falcone (più info)

Corso Vittorio Emanuele 236



DIANO CASTELLO

16.00. Villaggio di Natale: la Casa di Babbo Natale accoglie i bambini con scenografie, pupazzi natalizi e la tradizionale cassetta delle letterine. Scatta una foto con Babbo Natale e fatti trasportare nell’atmosfera natalizia dal truccabimbi e dai Giochi dei Folletti di Santa Claus. Piazza Massone



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



21.00. Serata di approfondimento e immagini in 3D dal titolo ‘Natura ed ambiente dell’entroterra, della Riviera e della Costa Azzurra (il primo documentario 3D del 1994). Visionarium 3D



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio



16.00. Musicanti assieme ai bambini della scuola di Pornassio attraverseranno le vie di Ottano con musiche tradizionali e canti in un’atmosfera suggestiva



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



18.30. 6a edizione della Parata di Natale delle Fiat 500 per le vie del Principato organizzata dal Club Fiat 500 Monte-Carlo con arrivo alle 19.30 sulla Piazza del Casino'



NICE



12.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



20.30. Concerto dell’Ensemble Baroque di Nice con musiche di Corelli e Vivaldi. Église du Gesù (più info)



20.00. Spettacolo di balletto ‘Lo Schiaccianoci’ di Tchaïkovski. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



20.00. ‘Piaf, le Spectacle’: spettacolo tributo alla carriera di Edith Piaf con Nathalie Lermitte. Palais Nikaia (più info)



SABATO 20 DICEMBRE



SANREMO

10.00. Visita guidata gratuita a Verezzo con ritrovo a Verezzo davanti alla chiesa di San Donato (via Poggio Radino). Trasferimento al Santuario Regina Pacis ed infine a Verezzo Sant'Antonio. Info e prenotazioni 0184 580700 da martedì a domenica h 10/18

10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.30-17.00. ‘Cometa – Festa del Dono’ (4ª edizione): pomeriggio animato da laboratori natalizi e non, musica, sport, letture e momenti di scambio giochi, offrendo occasioni di socialità, creatività e partecipazione attiva. Alle ore 15.30, spettacolo teatrale ‘Luci’ di e con Massimo Ivaldo. Evento promosso dalle associazioni CAV – Centro Aiuto alla Vita e Talea. Parco di Villa Ormond (fronte palestra)

14.30-20.00. ‘Camminata dei Babbi Natale’: evento benefico a cura di AIL Genova-Savona-Imperia. Piazza Colombo, Via Matteotti, Corso Imperatrice

16.30. Intrattenimento musicale con il duo ‘Beat Less’. Via De Benedetti nel centro storico



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



15.30-21.00. ‘ChampArt’: l’artista di fama internazionale Cesario Moore espone le sue opere e racconta ai visitatori come nascono, quale tecnica le genera, quale visione le anima. La mostra sarà accompagnata da un aperitivo speciale e da vini pregiati locali. Grand Hotel & Des Anglais



16.00. ‘Note di Natale’: esibizione degli allievi della Scuola di Musica ‘Ottorino Respighi’ per gli auguri di Buone Feste a professori, parenti ed amici. Sala della Federazione Operaia, via Corradi 47



IMPERIA

11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Francesco Landolfi sul tema ‘Le simmetrie nella Fisica: come la bellezza aiuta a svelare la natura’. Bar 11, Piazza del Amici 11

12.30. 'La Corsa di Babbo Natale': un giro di campo organizzato dall’ASD Maurina Olio Carli con partenza alle 12.30 e fino a quando ci saranno volenterosi pronti a cimentarsi nel giro di pista. Campo di Atletica 'Lagorio' (più info)



16.30-21.00. Per la Rassegna under 35 in sala palcoscenico, ‘Relazioni Poetiche – Poetry Slam’: Giordano Bruno 2K25 (h 10.30) + ‘Per filo e per segno’ (h 16.30) + ‘Ecfrasi: raccontare attraverso la poesia’ (h 18) + ‘Cercando Carla ‘(h 21). Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



19.30. ‘Pirati in pigiama’: i piccoli partecipanti esploreranno il museo alla ricerca di un tesoro e scopriranno i segreti del mare e delle stelle + aperitivo piratesco + alle 21, spettacolo ‘Navigare fra le stelle’, che guiderà grandi e piccoli nella scoperta degli astri fondamentali per l’orientamento, fino a viaggiare tra le stelle alla scoperta della galassia e dell’universo. Museo Navale (più info)

21.15. 'Un Natale improvvisato': spettacolo di improvvisazione con Patrizia Petri, Grazia Sereno, Martina Ghiazza e Carlo Bonomi. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 340 2949698

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Ultimo giorno della mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41



10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi

14.30-17.30. Festa di Natale per i bambini con animazione, truccabimbi e spettacolo bolle giganti. Porto di Cala del Forte, ingresso libero

21.00. ‘Armonie di Natale’: concerto dell’orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Teatro Comunale, ingresso libero



VALLECROSIA



​15.00. ‘Aspettando il Natale’: pomeriggio dedicato ai ragazzi, con sfide a base di trottole e tanto divertimento all'aria aperta + torneo di Beyblade dalle ore 16 + Gonfiabili in Cortile (5 euro). Cortile dell’Oratorio Don Bosco



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



10.00-19.00. Villaggio di Natale nel centro storico (h 10/13-15/19). Alle 16, ‘Il Natale dei Bambini: la Contea e il fantastico mondo del Signore degli Anelli’ con Giochi, laboratori ed animazione

16.00-18.30. Ufficio di Babbo Natale nel Centro storico, fino al 21 dicembre



17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra di disegni di Libereso Guglielmi in occasione del centenario della sua nascita a Bordighera. Unione Culturale Democratica in via al mercato 8

17.00, 18.00 & 21.00. ‘Assolto o colpevole’: spettacolo allestito dal gruppo ‘Donatori di Teatro’ a cura di Enrico Cenderelli (tre rappresentazioni con intero incasso devoluto in beneficenza). Chiesa Anglicana, necessaria prenotazione ai numeri 333 6155989 e 342 7228315



OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino ci antiquariato, collezionismo e modernariato a cura di Circolo Ricreativo Culturale Antico Doc. Corso Regina Margherita

18.00 & 21.00. ‘Lo Spirito del Natale’: spettacolo teatrale a cura del ‘Teatro del Marchingegno’ (due repliche). Sala eventi ‘La Piccola’, ingresso gratuito, prenotazione consigliata al numero 3667187735

TAGGIA ARMA

15.00-17.00. ‘Il Villaggio di Natale’. Opere Parrocchiali a Taggia

15.00. Sfilata di Babbo Natalea cura della Protezione Civile Comunale. Vie e Piazze del Comune



SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune, fino al 6 gennaio



17.00. Presentazione libro ‘La ragazza del bergamotto’ di Maddalena Garibaldi e Annamaria Acquista. Sala consigliare del Comune

SAN LORENZO AL MARE



9.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’: mercatini natalizi con artisti, artigiani e produttori, musica, animazione, cioccolata calda, vin brûlée, castagne arrosto. Via Vignasse, anche domani

11.30. Piccolo spettacolo del laboratorio teatrale bimbi ‘Una Strega per Natale’. Sala Beckett del teatro dell’Albero



DIANO MARINA

9.00. ‘Aspettando il Natale’: mercatino a tema natalizio in Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino, anche domani

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



15.30. ‘Io Saturnalia! Il natale dei Romani’: conferenza di Federico Lambiti e Luca Storino. Museo civico MARM al Palazzo del Parco



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



16.30. Per la rassegna ‘Tra le Righe’, presentazione libro ‘L’Armatura d’Oro’ di Antonio Damele + ‘In Viaggio con Rumi’ di Sandro Salsi. Sala Saredi del Palazzo Comunale, Piazza Garibaldi, ingresso libero



CERIANA



15.00. ‘Il Natale ai tempi di TikTok’: brillante spettacolo teatrale itinerante per bambini e adulti, scritto da Maura Polito, con la Regia di Silvia Villa in collaborazione con Maura Polito. Evento a cura degli SpacciAttori di Sogni e FormAzione lab - Teatro della Luna. Partenza di Piazza Marconi, partecipazione libera, info 347 5446651



DIANO CASTELLO

21.00. ‘In notte placida: le più belle melodie natalizie’: spettacolo a cura di Nicolas Tagliatini e del Coro polifonico Castrum Diani. Teatro Concordia, Piazza Assunta



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

14.30. Babbi Natale in Moto a cura del Motoclub Maggioni, I Dusaigoti e Protezione Civile R. Bernardinello. Piazza Mauro



PIEVE DI TECO



21.00. ‘Dal Maestrone al Signor G.’: omaggio a Gaber e Jannacci in forma di teatro-canzone di e con Gian Piero Alloisio (15 euro). Teatro Salvini (più info)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-22.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.30, 17.00 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



15.00 & 20.00. Spettacolo di balletto ‘Lo Schiaccianoci’ di Tchaïkovski (due rappresentazioni). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)





DOMENICA 21 DICEMBRE

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)

10.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: ultimo giorno della mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione. Forte di Santa Tecla (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



15.30. Spettacolo teatrale per bambini ‘La fabbrica di cioccolato’ in Piazza Colombo



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Concerto Gospel ‘Double Trust Choir’ in Piazza Borea d’Olmo



17.00. ‘Kanta Con Noi Christmas 25’: format canoro d’intrattenimento e animazione organizzato dall’Associazione Viva Armea. Presentano Alex Penna e Salvatore Stella. Corso Giacomo Matteotti (di fronte all’UPIM)



21.00. Esibizione by night dei cantanti che hanno partecipato nel pomeriggio a ‘Kanta Con Noi Christmas 25’. Ristorante pizzeria ‘Porto Vecchio’ di via Nino Bixio



21.00. Musica Corale Sacra a cura del Coro Nova Tempora nella Chiesa dei Frati Cappuccini

21.00. Concerto di Musica Classica corsi preparatori e medi degli allievi dello studio ‘Sanremo Musica 2000’. Salone di Palazzo Roverizio, Via Escoffier, 29, ingresso libero

IMPERIA



10.00-19.00. ‘Presepiando… aspettando il Natale’: mercatino di Natale a cura dell’Associazione ‘L’Arte del Creare’ con oggetti unici interamente creati a mano. Portici di via Bonfante, anche domani



15.30. ‘Piccoli Eroi’: festa di Natale della Croce Bianca Imperia con Laboratorio Creativo Natalizio guidato dai ragazzi del Gruppo Giovani della Croce Bianca. A seguire, i bambini si trasformeranno in veri e propri soccorritori, imparando i primi rudimenti del pronto intervento in modo ludico e sicuro. Sede della Croce Bianca in Viale della Rimembranza 18 a Porto Maurizio (più info)



21.30. Concerto dell'Adam’s Apple Quintet formato da: Ines Aliprandi, voce e tastiere, Maurizio Ditozzi, sax tenore, alto, soprano, Simone Giuffra, batteria, Lorenzo Herrnhut Girola, chitarra, Alberto Micciché, basso. Musiche anni ‘40 ‘50 e ‘60, con brani di grandi autori quali Thelonius Monk, Nat Adderley, Oliver Nelson, Charles Mingus, Wayne Shorter, Horace Silver. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al 320 212 7561



VENTIMIGLIA

10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi



21.00. Concerto di Natale del Coro Polifonico Città di Ventimiglia. Teatro Comunale, ingresso libero



VALLECROSIA

11.00-18.00. Incantevole Natale a Vallecrosia: Trenino di Babbo Natale carico di regali per tutti i bambini + dalle 15, Pompieropoli: Eroi per un Giorno! I bambini diventano mini-Vigili del Fuoco!: evento divertente e sicuro in collaborazione con i Vigili del Fuoco per imparare giocando + Mercatino (h 11/18) & Brindisi Alpino + Mercatino di Natale e dalle 15 gli Auguri degli Alpini per un brindisi tradizionale e caloroso



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



10.00-19.00. Villaggio di Natale nel centro storico (h 10/13-15/19). Alle 16, ‘Il Natale dei Bambini: chi ha incastrato Babbo Natale’ con Giochi, laboratori ed animazione

16.00-18.30. Ufficio di Babbo Natale nel Centro storico, fino al 21 dicembre



21.00. ‘Musical Fantasy Christmas Edition’: uno spettacolo per vivere la fantastica atmosfera delle favole in musical. Palazzo del Parco



OSPEDALETTI



15.30. Arrivo di Babbo Natale con la partecipazione della Banda Florelia di Ospedaletti. Piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



15.00. Natale a Taggia: giornata natalizia per tutti i bambini e le famiglie, con spettacoli e intrattenimenti vari. Piazza Santissima Trinità a Taggia



SAN LORENZO AL MARE



9.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’: mercatini natalizi con artisti, artigiani e produttori, musica, animazione, cioccolata calda, vin brûlée, castagne arrosto. Via Vignasse

14.30. Tradizionale festa di Natale’: ‘I Giochi di ancora una volta!’: animazione con Massimo Ivaldo + dalle 15.30, Babbo Natale in motocicletta con Carmelo e l’amico orso bianco a cura di Motoclub Ccmotorday Carabinieri e Motoclub Polizia di Stato Imperia + dalle 16, cioccolata calda e vin brûlée offerti dalla pro loco. A seguire letterine e foto con Babbo Natale



16.30. Premiazione CSAIn Tourism Cup 2025: evento sportivo che coinvolge atleti provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero e che incorpora il turismo come parte integrante dell’esperienza. Teatro dell’Albero (più info)



DIANO MARINA

9.00. ‘Aspettando il Natale’: mercatino a tema natalizio in Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino, anche domani

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino all’11 gennaio (domenica e festivi su appuntamento)



CERVO



15.30. Concerto degli auguri con gli allievi della San Giorgio Musica.​ Oratorio di Santa Caterina

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)

CHIUSANICO

21.00. Concerto internazionale ‘Auguri di Natale’: viaggio musicale attraverso le tradizioni natalizie del mondo eseguito da Valeria Mela (mezzosoprano), il ‘Coro con Claudia’ e Gianni Martini al pianoforte. Chiesa Parrocchiale di Torria



DIANO CASTELLO

20.30. Concerto del Coro Mongioje. Chiesa Ns. Signora Assunta. Piazza Assunta



DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PIEVE DI TECO



15.00. Concerto di Natale: una magica serata candlelight con il Teatro illuminato solo dalle candele per un concerto di musiche natalizie di Paola Lepore al pianoforte e arpa e Mauro Germinario al contrabbasso (10 euro). Teatro Salvini (più info)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre

10.00. ‘Aspettando Natale’: laboratorio di creazioni natalizie per i bambini al mattino e al pomeriggio festa e foto con Babbo Natale in Piazza



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



NICE



10.45, 14.00 & 16.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)

15.00. Spettacolo di balletto ‘Lo Schiaccianoci’ di Tchaïkovski. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)





