Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 12 DICEMBRE



SANREMO

9.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)



9.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



9.30-13.00. Nobel Days: Open Day del Museo di Villa Nobel riservato alle scuole primarie. Con laboratorio dedicato ai bambini. Villa Nobel, ingresso libero, prenotazione obbligatoria 388 8895908



9.30-12.30. Nobel Days: mostra del M° Elio Lentini. In collaborazione con Inner Wheel, Club Sanremo. L'Artista racconta il passaggio di una vita colma di gioie, dolori, amore e sofferenza attraverso le sue Opere e Sculture. Sala Affreschi di Villa Nobel, ingresso libero, prenotazione obbligatoria 388 8895908

10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.30. Dragon Winter Series 2025’-26 – Leg 2: segnale d’avviso della competizione velica nello spazio acqueo antistante la città (più info)



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.30. Lo scrittore e poeta Marco Innocenti presenta ai visitatori della Mostra ‘Alfredo e Libereso’ un extra programma con la proiezione del cortometraggio di Ariodante Calvini su Francesco Biamonti e le sue atmosfere intitolato ‘L'azzurro la notte’, a cui seguirà una conversazione con Silvana Maccario su Moreschi come scrittore, autore di giochi di parole, grafico. Locali ex Whisky a Gogo, Via Matteotti 230



21.00. Presentazione del nuovo libro dello scrittore Dario Daniele ‘Athos – viaggio nei monasteri della Montagna senza tempo’ (TS Edizioni, Milano) con proiezione di immagini inedite: monasteri bizantini medievali, paesaggi mozzafiato, testimonianze di spiritualità e vita quotidiana all’interno della comunità monastica. Sede CAI, Piazza Cassini 13, ingresso libero

21.00. Radio Linetti live: il direttore artistico di Radio Deejay Linus, porta in tour Radio Linetti Live, uno spettacolo pensato per intrattenere, far riflettere ed emozionare attraverso racconti di vita vissuta, ricordi e aneddoti inediti. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



9.00-15.00. ‘Se l'archivio diventa una milonga...’: in occasione della Giornata mondiale del Tango, esposizione di numerosi documenti conservati nel fondo relativo alla Casa editrice musicale Carlo Beltramo. In particolare, alcuni spartiti di composizioni dedicate al tango, danza di grande suggestione e sensualità. Archivio di Stato di Imperia, Via Giovanni Strato 8B



16.00. Aspettando Natale: intrattenimento per tutte le età dalle animazioni itineranti a tema natalizio agli spettacoli di giocoleria luminosa ai numeri di equilibrismo e acrobatica, performance di clownerie e la tradizionale distribuzione gratuita di zucchero filato per la gioia dei più piccoli. Via Cascione a Porto Maurizio



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Il momento populista: crisi della democrazia o occasione per rivitalizzarla?’ con relatore Enrico Biale dell’Università di Torino. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Sala del polo tecnologico



17.30. Presentazione del progetto di Najlaa Naji ‘Da un Seme la Speranza’ che consiste nel ritagliare un angolo sicuro per permettere ai bambini palestinesi di giocare, per ascoltare le loro storie, farli disegnare, permettere loro di ritrovare il sorriso in uno scenario di guerra, regalare piccoli momenti di gioia. Evento promosso dal Cuore di Martina, Teatro dell'Attrito, Casa del Popolo, Arci solidarietà Angela Lipari e Arci Il campo delle fragole. Casa del Popolo in via del Collegio 3 a Oneglia, ingresso libero



21.00. ‘Se l'archivio diventa una milonga...’: in occasione della Giornata mondiale del Tango’ piccolo intermezzo musicale in stile tanguero. Archivio di Stato di Imperia, Via Giovanni Strato 8B, prenotazioni allo 0183 650491



21.00. Per la Stagione Sinfonica 2025/26, in collaborazione con l’orchestra sinfonica di Sanremo, concerto dal titolo 'Dmitri Shostakovich - Wolfgang Amadeus Mozart - Atmosfere Brillanti, Festose e Ottimistiche’ con direttore Kristian Alexander e Antonio Di Cristofano (Solista). In programma musiche di Muratore, Shostakovich, Mozart. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.30. Concerto in versione acustica di Pino Scotto, vera leggenda per gli amanti dell'hard rock, dell'heavy metal e del blues, accompagnato dal chitarrista Steve Volta, alternando canzoni a racconti di rock'n'roll. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al 320 212 7561

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)

18.00-21.30. Apericena di Natale per sostenere i progetti della Fondazione Ernesto Chiappori con contributo fissato in 65 euro a persona, e intero ricavato destinato al finanziamento delle iniziative sociali della Fondazione. Villa Eva Beach di Latte, via Romana 43



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



TAGGIA ARMA

16.45-18.30. Accensione albero di Natale giardini di Villa Boselli ad Arma



17.00. Cerimonia di inaugurazione della Casa di Comunità di Taggia (Stazione di Taggia, via Stazione Nuova) con intervento del viceministro Edoardo Rixi, del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, dell'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, del presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e del direttore generale della Asl 1, Maria Elena Galbusera, che introdurrà la presentazione del progetto. Presente l'assessore regionale Marco Scajola



21.00. Presentazione ufficiale del libro ‘Il giardino delle questioni irrisolte - Un viaggio tra dubbi e consapevolezza di sè’ di Gianni Pignata. Dialoga con l’autore Giuseppe Fasuolo, offrendo al pubblico un'occasione di confronto sui temi profondi che animano l'opera. Antea Edizioni, a Taggia in via Soleri 5B

SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Sala Consigliare, fino al 14 dicembre



SAN LORENZO AL MARE



19.30. Polentata di Natale MY: serata all’insegna del divertimento e della semplicità (Antipasto + polenta con salsiccia o formaggi + dolce + 1 bicchiere di vino 16 euro). Bocciofila di San Lorenzo al Mare, info e prenotazioni 346 7944194

DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



19.30. ‘Charlie e la fabbrica di cioccolato’: musical per tutta la famiglia con brani tratti da film degli anni '70 e nuove canzoni dei pluripremiati compositori Marc Shaiman e Scott Wittman, noti soprattutto per il classico Hairspray. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



12.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)





SABATO 13 DICEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00. (RINVIATO A PRIMAVERA) Screening oculari gratuiti promossi Lions Club Sanremo Host con tecnologie di ultima generazione, fondamentali per la diagnosi precoce di patologie oculari. Mezzo polifunzionale della Banca degli Occhi davanti al Forte di Santa Tecla, anche domani



10.00. ‘La Città Verde, una Città Possibile’: convegno con relatori Agr. Gianni Valenzano, Prof. Marco Devecchi, Dott. Gianluca Burchi, Dott. Mario Frusi. Ariston Roof



10.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Dragon Winter Series 2025’-26 – Leg 2: segnale d’avviso della competizione velica nello spazio acqueo antistante la città (più info)



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Guglielmi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.00. Per il ciclo ‘Incontri in Mediateca’, Freddy Colt ricorda Joe Sentieri, sanremese d’adozione, a 100 anni dalla nascita. Piazza Capitolo, nella Pigna, ingresso libero



17.00. Concerto della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza con la flautista genovese Antonella Bini che aprirà l'evento con un brano intitolato 'Aeolus', in prima esecuzione mondiale dell'affermato compositore cipriota Marios J. Elia. Chiesa evangelica luterana, corso Garibaldi, ingresso libero



17.30. Nell’ambito della mostra ‘Visione oltre la luce 2.0’, concerto al buio ‘Note di inclusione’, con il pianista Achille La Barbera, accompagnato dai maestri Renzo De Franceschi (fagotto) e Vittorio De Franceschi (clarinetto). Forte di Santa Tecla

21.00. ‘Geminidi: le stelle cadenti d'inverno!’: secondo appuntamento della rassegna ‘Le Stelle sopra la città’, nella notte di massima attività delle meteore Geminidi, che insieme alle Perseidi di Agosto offrono uno dei migliori momenti dell'anno per ammirare le stelle cadenti. Frazione di San Romolo, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554, offerta libera



IMPERIA

11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Maurizio Rainisio sul tema ‘La ricerca clinica: quando matematica e medicina creano cure affidabili’. Bar 11, Piazza del Amici 11

11.00 & 15.00. ‘Ricordi a Villa Grock’: esperienza dedicata alle famiglie che combina scoperta, creatività e condivisione con visita accompagnata nel parco di Villa Grock per conoscere la storia, le curiosità e le suggestioni della dimora. Museo di Clown, via Fanny Roncati (più info)



16.00. Tombolata di Natale organizzata dalla Parrocchia di San Maurizio e CC.MM. Martiri Imperia e Associazione Gruppo Famiglia OP con ricchi premi e divertimento. Al termine merenda per tutti (ricavato a favore delle attività dell'Oratorio organizzate dall'Associazione Gruppo Famiglia). Teatro Opere Parrocchiali, info e prenotazioni 375 81112 12



17.00. Presentazione del libro ‘Sistema Solare’, a cura degli autori Walter Riva, Marina Costa e Davide Zambonin, planetaristi e divulgatori scientifici ed edito dalla casa editrice Nui Nui. l’Auditorium del Museo Navale, ingresso gratuito (più info)

17.00. Incontro pubblico in occasione del 40° anniversario della fondazione del Centro di ascolto Telefono Amico di Imperia, incontro pubblico. Associazione Arci Il campo delle fragole, in via Matteotti 31 a Porto Maurizio, info 329 4955513

18.00. ‘In ti nasci ricordi ... in ti nosciu co - Cento anni dalla nascita di Giuseppe Manera’: spettacolo con brani del repertorio dell'indimenticato attore imperiese interpretati da Alessandro Manera, Annalina Brizio e Federico Manera. Collaborazione tecnica di Piero Saglietto. Società Operaia di Mutuo Soccorso, ingresso a offerta, prenotazioni su WhatsApp al 371 610 8307

21.00. XXV edizione della rassegna corale natalizia ‘Auguri alla Città’ organizzata dal Coro Mongioje di Imperia diretto da Ezio Vergoli con ospite il Coro Saint-Vincent di Aosta, condotto dal Maestro Corrado Margutti. Chiesa di Cristo Re

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)

10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi



15.00. ‘Il Natale ai tempi di TikTok’: brillante spettacolo teatrale itinerante per bambini e adulti, scritto da Maura Polito, con la Regia di Silvia Villa in collaborazione con Maura Polito. Evento a cura degli SpacciAttori di Sogni e FormAzione lab - Teatro della Luna. Al termine merenda a cura di Devid Fiori e Bruno Ramon al Chiosco dei Giardini. Giardini Comunali Monsignor Tommaso Reggio, ingresso libero

21.00. Aspettando il Natale tra musica, teatro e danza…’: concerto della Banda Musicale Città di Ventimiglia. Teatro Comunale, ingresso libero



VALLECROSIA



11.00-18.00. Mercatino di Natale, laboratori gratuiti e intrattenimento per i bambini. Pista di Pattinaggio



15.00. Weekend pre-natalizio con ‘Carte e Prestigio’: torneo Natalizio di Burraco (20 euro a coppia con ricavato utilizzato per finanziare i progetti dell'Oratorio a favore dei giovani). Alle 16.00, Spettacolo di Magia curato dal prestigiatore Papillon. Oratorio Don Bosco, ingresso gratuito



16.30. ‘Co-concerto’: concerto interattivo a cura dell’associazione Musicale Pergolesi. Sala Polivalente del Comune, ingresso gratuito



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.00-19.00. Festa Nazionale del Principato del Sabourg: conferenze, Letture delle Ordinanze Sovrane, presentazione dei Certificati di Cittadinanza, Decorazioni Ufficiali. Hotel Riviera Belsoggiorno (più info)

16.00. Cerimonia di consegna del Parmurelu d’Oru. Ex Chiesa Anglicana



17.30. Festa di compleanno del 55esimo anniversario del Centro Sub Riviera dei Fiori con presentazione ‘I nostri fondali: immagini e parole da Capo Mortola a Capo S.Ampelio a cura di Sergio Cotta, istruttore subacqueo e biologo marino. Sala Rossa del Palazzo del Parco



OSPEDALETTI



15.30. Presentazione della nuova Banda ‘Florelia’ di Ospedaletti. Sala eventi La Piccola

TAGGIA ARMA

10.00-19.00. Natale a Villa Boselli - XII edizione e mercatino. Via Boselli, Via Magellano ad Arma



16.30. Antonella Squillace presenta il libro ‘Speranza è il mio nome’ (ed. Leucotea). Libreria Antea Edizioni, in via Soleri 5B a Taggia



18.00. Massimo Ormea presenta il libro ‘La voce segreta delle foglie del Destino - Riconosci i segni con la saggezza millenaria che risveglia la tua vera natura’. Mondadori Bookstore, Via Privata Roggeri 52 ad Arma

21.00. Concerto di Natale per organo e coro a cura del Centro Culturale Tabiese. Basilica della Madonna Miracolosa, Parrocchia S.S. Giacomo e Filippo a Taggia



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Sala Consigliare, fino al 14 dicembre

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna teatrale ‘D’Autunno… l’Albero! 2025’, ‘Traviate’ a cura del Laboratorio Teatrale III Millennio-Cengio di e con Francesca Cepollini (15 euro). Sala Teatro Samuel Beckett, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



15.30. ‘Natale al Palazzo del Parco’: visita guidata alle Sezioni Archeologica e Risorgimentale che raccontano la millenaria storia del Golfo Dianese. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



17.00. Inaugurazione Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco



CERVO

15.30. ‘Cara Margherita, è Santa Lucia’: arrivo della Biblio-Margherita con festa per i bambini, letture e dolci sorprese, a cura della Pro Loco in collaborazione con l’Asineria del Ciapà.​ Piazza Castello

17.00. Per ‘Cervo in blu d’inchiostro’, incontro con Giuseppe Conte, poeta, romanziere già finalista al Premio Strega e saggista di fama internazionale, che presenta il suo nuovo romanzo ‘Nessuno può uccidere Medusa’ (Bompiani), dialogando con Patrizia Milanese, docente di lettere del Liceo Cassini + intermezzi musicali di Aurora Pulinetti e Luisa Repola. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero fino a esaurimento posti



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00-19.00. Mercatini di Natale in Piazza Marconi, anche domani

CAMPOROSSO



16.30. Per la rassegna ‘Tra le Righe’, presentazione libro ‘La Tela dell’Anima’ di Donatella Lauria. Sala Saredi del Palazzo Comunale, Piazza Garibaldi, ingresso libero



DIANO CASTELLO



21.00. Santa Messa con canti in dialetto a cura della Confraternita di San Pietro di Porto Maurizio. Chiesa di San Mauro a Varcavello



DOLCEACQUA

9.00. Christmas Market: mercatino natalizio con prodotti artigianali, tipici e idee regalo. Piazza Mauro, anche domani

14.00. Laboratori con materiali di riciclo e creazioni di decorazioni natalizie, animazione per grandi e piccini. Piazza Mauro



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



PIEVE DI TECO



21.00. ‘Terremoto sui tacchi’: spettacolo di Giorgia Brusco, per la regia di Gino Brusco (10 euro). Teatro Salvini (più info)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



SAN BIAGIO DELLA CIMA



16.30. Conferenza del prof. Francesco De Nicola (Università di Genova) dal titolo ‘Francesco Biamonti, la poesia nelle pagine di un prosatore’. Piccolo momento conviviale al termine. Centro Polivalente ‘Le Rose’, ingresso gratuito



SEBORGA

9.30-12.00. Festa Nazionale del Principato del Sabourg: consacrazione degli Oblati + processione + discorso del Principe + Giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei membri del Consiglio dei Dicasteri. Luoghi vari (più info)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-22.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



14.30 & 19.30. ‘Charlie e la fabbrica di cioccolato’ (due rappresentazioni): musical per tutta la famiglia con brani tratti da film degli anni '70 e nuove canzoni dei pluripremiati compositori Marc Shaiman e Scott Wittman, noti soprattutto per il classico Hairspray. Grimaldi Forum Monaco (più info)



19.30. Cerimonia della premiazione del concorso letterario di poesia inedita ‘Le Parole della Vita’ organizzato dall’Associazione Culturale ‘Il Teatro della Vita’. Auditorium Rainier III Monaco, Salle Vasarely (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)





DOMENICA 14 DICEMBRE

SANREMO



7.00-18.00. ‘Christmas Trophy’ a cura di Ponente Corse. Località San Romolo



8.30. HB Run Sanremo (4ª edizione): urban trail di beneficenza di 9 km e 21 km con ricavato devoluto al Soccorso Alpino (15/25 euro). Partenza da via Escoffier (iscrizioni a questo link)



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.30. ‘Cammina e Pulisci – La Passeggiata di Natale’: appuntamento all’insegna dell’ambiente, della condivisione e dello spirito natalizio nato dalla collaborazione tra Fidapa Sanremo, Lega Navale e Famija Sanremasca. Ritrovo al Sottopasso Imperatrice (invito rivolto a grandi e piccini e si consiglia di portare con sé guanti, pinze e un cappellino natalizio per entrare appieno nello spirito dell’iniziativa)



10.00. (RINVIATO A PRIMAVERA) Screening oculari gratuiti promossi Lions Club Sanremo Host con tecnologie di ultima generazione, fondamentali per la diagnosi precoce di patologie oculari. Mezzo polifunzionale della Banca degli Occhi davanti al Forte di Santa Tecla

10.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



12.00. Dragon Winter Series 2025’-26 – Leg 2: segnale d’avviso della competizione velica nello spazio acqueo antistante la città. Premiazione al termine (più info)



15.00-18.00. Presepe Vivente: un viaggio emozionante nel Paese di Gesù alla scoperta di sapori, colori e atmosfera dei tempi antichi con protagonisti i bambini del catechismo, in collaborazione con i corsi ‘Ercole’ e ‘Io sono qui’ della scuola Formedil Imperia, che daranno vita a scene autentiche e coinvolgenti. Cortile della Parrocchia Nostra Signora della Mercede, Corso Cavallotti 248, evento aperto a grandi e piccoli



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Francesco Donato presenta il libro ‘Sento’ (Antea). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero



16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston



17.00. Per la rassegna ‘Un Palco a Palazzo’, ‘Scandali in Salotto - Dall’operetta al caffè chantant’: introduzione di Erica Martini, Pianista e Presidente Palazzo Roverizio, con Elena D’Angelo (Soprano), Luigi Monti (Fine dicitore), Saadat Ismailova (Pianista). Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 26.63.150



18.00. Per la rassegna ‘Saliscendi’, spettacolo dal titolo ‘Il Dio bambino’ con Fabio Troiano (10 euro). Oratorio di Santa Brigida nel centro storico (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Sherlock Holmes il musical con Neri Marcorè nei panni del più celebre detective di tutti i tempi con oltre venti eccezionali performer. Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. In diretta su Rai 1 dal teatro dell’Opera del Casinò, spettacolo ‘Sarà Sanremo’ presentato da Carlo Conti

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Presepiando… aspettando il Natale’: mercatino di Natale a cura dell’Associazione ‘L’Arte del Creare’ con oggetti unici interamente creati a mano. Portici di via Bonfante, anche domani



15.00-17.00. ‘Pic Nic al Museo’: incontro dedicato alle famiglie e ai più piccoli dai 5 anni, per un pomeriggio alla scoperta di quanto l’arte e la creatività possano diventare strumenti di benessere e meraviglia (a pagamento). Prenotazione obbligatoria scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it

16.30 & 17.00. Christmas Tour: tradizionali auguri di Natale in musica con cioccolata calda, panettone e pesca di beneficenza + concerto della Family Band Gospel Choir. Sagrato Santuario San Giuseppe, Piazza Mons. Marcello a Borgo Fondura



16.30. ‘Destino di Clown’: Family Show scritto, diretto e interpretata da David Larible con Andrea Ginestra e al piano Mattia Gregorio. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.15. Spettacolo ‘Le nuove troiane’ portato in scena dalla compagnia Fabricateatro con Alessia Mela, Elena Orsini, Luciana Dartu, Teresa Gandolfo, Marco Parodi, Giuseppe Socratini e Renato Donati. Luci e audio Irene Gattai e Ambrogio Viale. Teatro dell'Attrito, prenotazione obbligatoria al numero 329 4955513



21.00. ‘1900 un secolo in musica’: concerto dell’ensemble Intempo Quartet con Chantalle Allomello, Vincenzo Pisano, Corrado Trabuio, Daniele Ducci. In programma celebri canzoni che hanno fatto la storia del 1900. Casa del Popolo, Via del Collegio



VENTIMIGLIA



9.15. Escursione da Ventimiglia a Mentone – la Via Julia Augusta accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia in Piazza della Stazione, info 327 0824866 (più info)

10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi

16.00. Spettacolo per bambini ‘L’Abbecedario straordinario’ con Massimo Ivaldo. Teatro Comunale, ingresso libero



16.00. Concerto di Natale del Coro ANC Ventimigliese diretto da Dario Amoroso con al piano Antonella Pisano e Lorenzo Spinella e Solista il soprano Nadiia Karpova. A cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) - Sezione MOVM Fois di Ventimiglia. Centro Culturale S. Francesco, Centro Storico di Ventimiglia, ingresso libero



VALLECROSIA

15.00. ‘Il Natale ai tempi di TikTok’: brillante spettacolo teatrale itinerante per bambini e adulti, scritto da Maura Polito, con la Regia di Silvia Villa in collaborazione con Maura Polito. Evento a cura degli SpacciAttori di Sogni e FormAzione lab - Teatro della Luna. Vallecrosia Alta

16.30-19.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘United Colors of Oliviero’ a cura dell'Associazione Culturale ‘Controluce’. Sala Polivalente del Comune



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio

18.00. Endless Tour: Concerto pianistico con Veronica Rudian. Ex Chiesa Anglicana, ingresso gratuito



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Fiera Storica di Santa Lucia. Vie del Centro di Taggia



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, ultimo giorno della mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Sala Consigliare



SAN LORENZO AL MARE



17.00, 18.00 & 21.00. ‘Assolto o colpevole’: spettacolo allestito dal gruppo ‘Donatori di Teatro’ a cura di Enrico Cenderelli (tre rappresentazioni con intero incasso devoluto in beneficenza). Teatro dell’Albero, necessaria prenotazione ai numeri 333 6155989 e 342 7228315



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino all’11 gennaio (domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00-19.00. Mercatini di Natale in Piazza Marconi, anche domani



CERIANA

10.00-18.30. ‘Jingle Cats’: Cioccolata calda + Spettacoli e animazioni + Mercatini + Street food + Evento teatrale alle 17.00. Evento creato da AlessiaPavone, in collaborazione con il Comune, CristinaRedi, videomaker Luca Loru (parte del ricavato sarà donato ai gattili)

17.00. Commedia brillante in due atti dal titolo ‘La locanda del tesoro nascosto’ scritta e diretta da Ernestina Pellesi e messa in scena dagli attori dell'Emporio del Teatro. Palazzo Gian Maria Rubini, ingresso libero



CHIUSANICO



15.30-21.30. Mercatino Solidale Natalizio a scopo di beneficienza – Durante la visita sarà possibile ammirare ed acquistare prodotti artigianali e degustare vino brulé e dolci fatti in casa. Oratorio S. Giovanni di Torria



DIANO CASTELLO



15.00. Santa Messa, processione e concerto a cura della Banda di Diano Marina. Chiesa di Santa Lucia, Borgata Santa Lucia



DOLCEACQUA



9.00. Christmas Market: mercatino natalizio con prodotti artigianali, tipici e idee regalo. Piazza Mauro, anche domani

9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



14.00. Laboratori con materiali di riciclo e creazioni di decorazioni natalizie, animazione per grandi e piccini. Piazza Mauro



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre

SEBORGA



10.00. ‘Natale a Seborga’: Mercatino di Natale con prodotti artigianali e idee regalo per le festività + food truck con una selezione di specialità gastronomiche + alle 15, arrivo di Babbo Natale + workshop e laboratori creativi per i più piccoli + esibizione della scuola di ballo DAP Ballet. Piazza Martiri Patrioti (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



14.30. ‘Charlie e la fabbrica di cioccolato’: musical per tutta la famiglia con brani tratti da film degli anni '70 e nuove canzoni dei pluripremiati compositori Marc Shaiman e Scott Wittman, noti soprattutto per il classico Hairspray. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)





