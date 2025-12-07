Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di domenica 7 e lunedì 8 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 7 DICEMBRE



SANREMO



8.50 & 9.00. Sanremo Marathon 2025 - 42 km fra cielo e mare: partenza della 10 km ore 8.50 + partenza della Sanremo Marathon e Sanremo Half Marathon alle ore 9. Campo di atletica (più info)



10.00-18.30. Audizioni (fase eliminatoria) di Area Sanremo 2025. Palafiori di corso Garibaldi (più info)

10.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’ 11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali: 15.30/23.00, festivi: 10.30/00.00)



11.55. Segnale di partenza del 41° Meeting Internazionale del Mediterraneo. Specchio acqueo antistante la città (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



16.00. Inaugurazione esposizione collettiva di Autori Contemporanei: Roberto Ascheri, Pietra Barrasso, Amerigo Dorel, Mario Grossi, Arianna Lagorio, Agnese Larotella con opere figurative, astratte e concettuali. Galleria d'Arte ‘La Bonbonnière’ di Giulietta Calzini. Corso Inglesi 4, ingresso libero

17.00. Sanremo Christmas 2025: Concerto della 'Family Band Gospel Choir'. Piazza Borea d'Olmo



18.00. Per la rassegna ‘Saliscendi’, spettacolo che ha ispirato la serie su Netflix dal titolo ‘Baby Reindeer’ con Francesco Mandelli (10 euro). Oratorio di Santa Brigida nel centro storico (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. ‘Amami da morire’: viaggio teatrale crudo e struggente nei meandri oscuri di una relazione che si traveste da amore, ma nasconde il volto del controllo, della dipendenza e della manipolazione. Con Roberta Bruzzone. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00-19.00. ‘Presepiando… aspettando il Natale’: mercatino di Natale a cura dell’Associazione ‘L’Arte del Creare’ con oggetti unici interamente creati a mano. Portici di via Bonfante, anche domani



12.00. Partenza regata dell’‘Imperia Winter Regatta 2025’. Specchio acqueo antistante la città (più info)



14.30. ‘Intrecci d’arte’: laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, alla scoperta della villa, del suo parco e della collezione museale. I partecipanti raccoglieranno materiali naturali e troveranno ispirazione nelle forme e nei colori delle opere esposte per realizzare una ghirlanda natalizia unica. Maci, Villa Faravelli (più info)



16.30. ‘Perfetti Sconosciuti’: spettacolo teatrale di Paolo Genovese. Con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Valeria Solarino. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA

10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi



10.30. Camminata di Natale in Fitness tour nel centro storico tra vicoli e piazze organizzata da Sportactive (Via Hanbury 16), info e prenotazione 349 4688045



16.30-20.00. ‘Trame di gusto, bellezza & benessere’: serata speciale con parrucchieri, artigiani, produttori locali e attività storiche che si uniscono per offrire ai visitatori un percorso sensoriale elegante, moderno e autentico, in linea con lo spirito del periodo. Exensial Bosio & Co., via Roma 31, ingresso libero

16.30. In occasione della Giornata mondiale dell’handicap. spettacolo ‘Testa o cuore' di e con Giorgia Brusco a cura scuola di teatro ‘Hicetnunc’ organizzato da Spes (13 euro). Teatro comunale, ingresso a offerta libera



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



8.00-20.00. Mercatini di Natale nel Centro storico con artigianato, dolci tipici e tante idee regalo

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

17.00. Melodie nelle vie in Centro città



TAGGIA ARMA



9.00. ‘Sanremo Marathon 2025’: Maratona di Sanremo e della Riviera dei Fiori sulla Pista Ciclopedonale

9.00-19.00. ‘Aspettando il Natale’. Via Queirolo ad Arma

12.00. ‘Sotto l'albero di Natale allo Sclavi’. Campo Sportivo Ezio Sclavi a Levà



15.30. Cerimonia di Premiazione della 3ª Rassegna di Teatro Dialettale ‘Angelo Lo Faro’ a cura dell'Associazione Culturale ‘La Luna e i suoi Raggi’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa)



SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Mercatini di Natale con artigianato, prodotti locali e tante idee regalo. Centro paese, fino all'8 dicembre



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Torre Ennagonale, fino al 14 dicembre



SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna teatrale ‘D’Autunno… l’Albero! 2025’, Voilà Band presenta ‘Omaggio a Fabio Concato’ con Mauro Vero, Mirko Schiappapietre, Maurizio Boicocchi e Maurizio Maglio (15 euro). Sala Teatro Samuel Beckett, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00-18.00. ‘Aspettando Natale a San Bart’: Villaggio di Natale con un programma ricco di attrazioni per tutta la famiglia + mercatino con artigianato e antiquariato + street food e leccornie pensate per grandi e piccini + cassetta natalizia per imbucare letterine per Babbo Natale + Luna Park. Via Martiri della Libertà, fino all’8 dicembre



CERVO



9.30. Trail del Ciapà: 4 percorsi, per un tradizionale appuntamento sportivo che celebra la bellezza del parco e dei percorsi outdoor. A cura di Dianese Outdoor in collaborazione con la Proloco. Campo sportivo Via Steria

ENTROTERRA

APRICALE



9.00-17.00. Mercatino con prodotti artigianali e brocante. Piazza del Paese



CAMPOROSSO



10.00-20.00. Arte e Gusto 2025, evento a cura di Comune e CNA Imperia, con un ricco programma fatto di incontri, degustazioni, tavole rotonde, presentazioni, dimostrazioni dal vivo e un grande Mercatino degli Artigiani. Centro Polivalente ‘Giovanni Falcone’, ingresso libero, anche domani (Programma)



CARPASIO



11.00. 'Aspettando Natale': spettacolo degli Elfi grandi che saranno i protagonisti della giornata insieme ai più piccini e alle loro famiglie



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



CIVEZZA

15.00-18.00. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, esposizione delle tavole ‘I Tanghi di Tango’: mostra iconografica di grandi immagini abbinate ai testi più famosi del tango cançion: da La Morocha a Amablemente, da Yira Yira a Caminito. Forum Ricca, fino all’8 dicembre

16.00-17.30. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, ‘Soy Yo’: workshop condotto da Monica Mantelli (ogni giorno viene affrontato un tema diverso) sull'analisi degli archetipi del tango attraverso le Letras e l'immaginario grafico di grandi disegnatori. Forum Ricca, fino all’8 dicembre, info e prenotazioni 377 0488519



COSIO D'ARROSCIA



10.00-18.00. Mercatini di Natale’ (3ª edizione) con stand di artigianato e prodotti locali (h 14/19) + Per i più piccoli, divertimento con i ‘Giochi in legno di un tempo’. Durante la giornata possibilità di incontrare Babbo Natale, consegnare le letterine e scattare foto ricordo + degustazione di Tisane e vin brulé, Frittelle di Mele e Cioccolata calda preparate dallo stand della Pro Loco



DIANO CASTELLO



11.00 & 12.00. Santa Messa + Aperitivo con prodotti tipici locali. Chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari

14.30. Area gonfiabili, stand ludici, la Posta di Babbo Natale e cioccolata per tutti (tutto il pomeriggio). Piazza Matteotti

15.00 & 16.00. Laboratorio di fumetto (due turni) 'Il manichino' per bambini dagli 8 ai 13 anni: impariamo a disegnare un personaggio a partire dalla sua struttura fisica. Piazza Matteotti, necessaria prenotazione tramite WhatsApp al numero 392 2931996

21.00. Concerto gospel del Double Trust Choir. Chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari



DOLCEACQUA



10.00. Mostra collettiva degli ‘Amici della Tour des Artistes’ con lettura di Poesie di Alda Merini e Rita De Santis, il tutto accompagnato da caldarroste, vin brulé e tanta musica. Via Castello 1, fino all’8 dicembre (Piazzetta dell’armatore)



18.00. Concerto per l’Immacolata con i cori Gaudeamus e Giovani per Giubilmusic. Chiesa Sant’Antonio Abate

SAN BIAGIO DELLA CIMA



9.15. Per ‘d’Autunno Francesco’, itinerario a piedi di circa 3 ore sui Luoghi di Francesco Biamonti, accompagnato da letture di testi tratti dai suoi libri (munirsi di scarpe da trekking e borraccia d'acqua). Ritrovo davanti al Comune di San Biagio



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



17.00. Festival de Danse Cannes 2025: giornata conclusiva della 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari (il programma)



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO

9.00. 30ª edizione del Torneo Internazionale di Judo di Monaco (TIJM) – Trofeo Gérard Bertrand, evento di riferimento nel judo a squadre composto da 7 combattenti maschili senior con la partecipazione di oltre 100 judoka internazionali provenienti da Francia, Italia, Giappone, Lituania, Ucraina e Monaco. Finale alle h 16.30. Salle Gaston Médecin dello Stade Louis II, ingresso gratuito (locandina)



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)

17.00-18.30. La Grande Parata di Natale di Nice Shopping con partenza dalla parte alta di avenue Jean Médecin (Iconic) fino a Place Masséna. Spettacolo gratuito e aperto a tutti (il programma)



LUNEDI’ 8 DICEMBRE



SANREMO



10.00. Sanremo Christmas 2025: visita guidata alla frazione di Poggio. Ritrovo davanti alla Chiesa Parrocchiale (Via Peri), prenotazioni allo 0184 580700 fino ad esaurimento posti (spostamenti con mezzi propri)



10.00-18.30. Audizioni (fase eliminatoria) di Area Sanremo 2025. Palafiori di corso Garibaldi (più info)



10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’ 11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali: 15.30/23.00, festivi: 10.30/00.00)



11.55. Ultimo segnale di partenza del 41° Meeting Internazionale del Mediterraneo. Premiazioni al termine. Specchio acqueo antistante la città (più info)



15.00. ‘Natale in giro per la pigna’: iniziativa con il coinvolgimento di abitanti, commercianti, bambini e volontari per un pomeriggio dedicato a creare addobbi nelle vie del centro storico. Prevista anche una merenda natalizia in piazza Santa Brigida, una pausa aperitivo da Babeuf e musica con atmosfera natalizia



15.30-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)



17.00. Sanremo Christmas 2025: esibizione della Marching Band 'Fantomatik Orchestra' per le vie del centro cittadino

IMPERIA



12.00. Partenza dell’ultima regata dell’‘Imperia Winter Regatta 2025’. Specchio acqueo antistante la città. Premiazione al termine (più info)



21.00. ‘Number 23: vita e splendori di Michael Jordan’: spettacolo di e con Federico Buffa incentrato sulla straordinaria esperienza sportiva e umana del campione di basket americano Michael Jordan. Evento conclusivo del Progetto ‘UPI Game 2.0 – Correggilostile team – Insieme per il benessere e l’inclusione’. Teatro Cavour, ingresso libero sino a esaurimento dei posti, per info number23@provincia.imperia.it



VENTIMIGLIA



10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi



10.00-17.00. ‘A Colazione con Grock’: esperienza che inizia con una colazione servita nello spazio esterno di Villa Grock (cappuccino, brioche/focaccia e succo), seguita da una visita accompagnata a carattere esoterico tra simboli, forme e significati nascosti che animano l’architettura e l’immaginario della dimora del celebre artista Grock. Villa Grock, via Fanny Roncati (più info)



VALLECROSIA



14.00-17.00. ‘Aspettando Natale’: giochi per tutti (‘Le chiavi dell'Oratorio’ - Escape room, ‘Un sì che cambia la vita’ - Grande gioco, Crea i tuoi addobbi’ - Laboratorio Artistico, ‘DB Christmas Cup’ - Torneo di calcio) + merenda alle 16.30 + alle 17 accensione dell’albero di Natale. Oratorio Don Bosco

BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

18.00. Voice of Joy: concerto Gospel della Family Band Gospel Choir nella Ex Chiesa Anglicana



OSPEDALETTI



17.00. Accensione delle Luminarie in Piazza Europa

SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Mercatini di Natale con artigianato, prodotti locali e tante idee regalo. Centro paese, fino all'8 dicembre



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Torre Ennagonale, fino al 14 dicembre



DIANO MARINA



17.00. Festa dell'Immacolata a Diano Calderina con S. Messa nella Chiesa di San Giacomo e processione nelle vie del borgo



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00-18.00. ‘Aspettando Natale a San Bart’: Villaggio di Natale con un programma ricco di attrazioni per tutta la famiglia + mercatino con artigianato e antiquariato + street food e leccornie pensate per grandi e piccini + cassetta natalizia per imbucare letterine per Babbo Natale + Luna Park. Via Martiri della Libertà



CERVO



10.00. Inaugurazione mostra all'aperto di presepi realizzati a mano e votabili presso l'oratorio di Santa Caterina a cura della Proloco. Borgo e zone limitrofe.



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-20.00. Arte e Gusto 2025, evento a cura di Comune e CNA Imperia, con un ricco programma fatto di incontri, degustazioni, tavole rotonde, presentazioni, dimostrazioni dal vivo e un grande Mercatino degli Artigiani. Centro Polivalente ‘Giovanni Falcone’, ingresso libero (Programma)



CIVEZZA

15.00-18.00. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, esposizione delle tavole ‘I Tanghi di Tango’: mostra iconografica di grandi immagini abbinate ai testi più famosi del tango cançion: da La Morocha a Amablemente, da Yira Yira a Caminito. Forum Ricca, fino all’8 dicembre

16.00-17.30. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, ‘Soy Yo’: workshop condotto da Monica Mantelli (ogni giorno viene affrontato un tema diverso) sull'analisi degli archetipi del tango attraverso le Letras e l'immaginario grafico di grandi disegnatori. Forum Ricca, fino all’8 dicembre, info e prenotazioni 377 0488519



DIANO CASTELLO



15.00. Santa Messa, processione e concerto a cura della Banda di Alassio. Chiesa dell'Immacolata Concezione in Borgata Ferretti



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



10.00. Ultimo giorno della Mostra collettiva degli ‘Amici della Tour des Artistes’ con lettura di Poesie di Alda Merini e Rita De Santis, il tutto accompagnato da caldarroste, vin brulé e tanta musica. Via Castello 1 (Piazzetta dell’armatore)



18.00. Concerto dell’Immacolata con i cori Gaudeamus e Giovani per Giubilmusic. Chiesa Sant’Antonio Abate



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio

NICE



12.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



20.30. Il gruppo metal ‘Gojira’ in concerto. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





