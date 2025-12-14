Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 14 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 14 DICEMBRE

SANREMO



7.00-18.00. ‘Christmas Trophy’ a cura di Ponente Corse. Località San Romolo



8.30. HB Run Sanremo (4ª edizione): urban trail di beneficenza di 9 km e 21 km con ricavato devoluto al Soccorso Alpino (15/25 euro). Partenza da via Escoffier (iscrizioni a questo link)



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.30. ‘Cammina e Pulisci – La Passeggiata di Natale’: appuntamento all’insegna dell’ambiente, della condivisione e dello spirito natalizio nato dalla collaborazione tra Fidapa Sanremo, Lega Navale e Famija Sanremasca. Ritrovo al Sottopasso Imperatrice (invito rivolto a grandi e piccini e si consiglia di portare con sé guanti, pinze e un cappellino natalizio per entrare appieno nello spirito dell’iniziativa)



10.00. (RINVIATO A PRIMAVERA) Screening oculari gratuiti promossi Lions Club Sanremo Host con tecnologie di ultima generazione, fondamentali per la diagnosi precoce di patologie oculari. Mezzo polifunzionale della Banca degli Occhi davanti al Forte di Santa Tecla

10.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



10.00. Commemorazione delle vittime dei tragici eventi del 19 dicembre 1944 a cura della sezione ANPI di Sanremo davanti al monumento dei Caduti della I guerra mondiale a Cordirodi. A seguire celebrazione della Santa Messa

10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



12.00. Dragon Winter Series 2025’-26 – Leg 2: segnale d’avviso della competizione velica nello spazio acqueo antistante la città. Premiazione al termine (più info)



15.00-18.00. Presepe Vivente: un viaggio emozionante nel Paese di Gesù alla scoperta di sapori, colori e atmosfera dei tempi antichi con protagonisti i bambini del catechismo, in collaborazione con i corsi ‘Ercole’ e ‘Io sono qui’ della scuola Formedil Imperia, che daranno vita a scene autentiche e coinvolgenti. Cortile della Parrocchia Nostra Signora della Mercede, Corso Cavallotti 248, evento aperto a grandi e piccoli



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Francesco Donato presenta il libro ‘Sento’ (Antea). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero



16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston



17.00. Per la rassegna ‘Un Palco a Palazzo’, ‘Scandali in Salotto - Dall’operetta al caffè chantant’: introduzione di Erica Martini, Pianista e Presidente Palazzo Roverizio, con Elena D’Angelo (Soprano), Luigi Monti (Fine dicitore), Saadat Ismailova (Pianista). Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 26.63.150



18.00. Per la rassegna ‘Saliscendi’, spettacolo dal titolo ‘Il Dio bambino’ con Fabio Troiano (10 euro). Oratorio di Santa Brigida nel centro storico (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Sherlock Holmes il musical con Neri Marcorè nei panni del più celebre detective di tutti i tempi con oltre venti eccezionali performer. Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. In diretta su Rai 1 dal teatro dell’Opera del Casinò, spettacolo ‘Sarà Sanremo’ presentato da Carlo Conti

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Presepiando… aspettando il Natale’: mercatino di Natale a cura dell’Associazione ‘L’Arte del Creare’ con oggetti unici interamente creati a mano. Portici di via Bonfante, anche domani



15.00-17.00. ‘Pic Nic al Museo’: incontro dedicato alle famiglie e ai più piccoli dai 5 anni, per un pomeriggio alla scoperta di quanto l’arte e la creatività possano diventare strumenti di benessere e meraviglia (a pagamento). Prenotazione obbligatoria scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it

16.30 & 17.00. Christmas Tour: tradizionali auguri di Natale in musica con cioccolata calda, panettone e pesca di beneficenza + concerto della Family Band Gospel Choir. Sagrato Santuario San Giuseppe, Piazza Mons. Marcello a Borgo Fondura



16.30. ‘Destino di Clown’: Family Show scritto, diretto e interpretata da David Larible con Andrea Ginestra e al piano Mattia Gregorio. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.15. Spettacolo ‘Le nuove troiane’ portato in scena dalla compagnia Fabricateatro con Alessia Mela, Elena Orsini, Luciana Dartu, Teresa Gandolfo, Marco Parodi, Giuseppe Socratini e Renato Donati. Luci e audio Irene Gattai e Ambrogio Viale. Teatro dell'Attrito, prenotazione obbligatoria al numero 329 4955513



21.00. ‘1900 un secolo in musica’: concerto dell’ensemble Intempo Quartet con Chantalle Allomello, Vincenzo Pisano, Corrado Trabuio, Daniele Ducci. In programma celebri canzoni che hanno fatto la storia del 1900. Casa del Popolo, Via del Collegio



VENTIMIGLIA



9.15. Escursione da Ventimiglia a Mentone – la Via Julia Augusta accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia in Piazza della Stazione, info 327 0824866 (più info)

10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi



10.00. Commemorazione dell’81° anniversario degli eccidi nazi-fascisti e il ricordo di Albino Ballestra con Santa Messa presso la Chiesa dell’Addolorata e di San Luigi a Torria + alle 10.30, Commemorazione dell’eccidio in Piazza Caduti della Libertà, con momento di raccoglimento, lettura dei nomi dei caduti e orazioni ufficiali con Momento dedicato al ricordo di Albino Ballestra

16.00. Spettacolo per bambini ‘L’Abbecedario straordinario’ con Massimo Ivaldo. Teatro Comunale, ingresso libero



16.00. Concerto di Natale del Coro ANC Ventimigliese diretto da Dario Amoroso con al piano Antonella Pisano e Lorenzo Spinella e Solista il soprano Nadiia Karpova. A cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) - Sezione MOVM Fois di Ventimiglia. Centro Culturale S. Francesco, Centro Storico di Ventimiglia, ingresso libero



VALLECROSIA

15.00. ‘Il Natale ai tempi di TikTok’: brillante spettacolo teatrale itinerante per bambini e adulti, scritto da Maura Polito, con la Regia di Silvia Villa in collaborazione con Maura Polito. Evento a cura degli SpacciAttori di Sogni e FormAzione lab - Teatro della Luna. Vallecrosia Alta

16.30-19.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘United Colors of Oliviero’ a cura dell'Associazione Culturale ‘Controluce’. Sala Polivalente del Comune



BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



15.30. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani nel Centro Storico, Via Fontana Vecchia 5, info 347 2364922



17.00-19.00. Mostra di disegni di Libereso Guglielmi in occasione del centenario della sua nascita a Bordighera. Unione Culturale Democratica in via al mercato 8, fino al 20 dicembre

18.00. Endless Tour: Concerto pianistico con Veronica Rudian. Ex Chiesa Anglicana, ingresso gratuito



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Fiera Storica di Santa Lucia. Vie del Centro di Taggia



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, ultimo giorno della mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Sala Consigliare



SAN LORENZO AL MARE



17.00, 18.00 & 21.00. ‘Assolto o colpevole’: spettacolo allestito dal gruppo ‘Donatori di Teatro’ a cura di Enrico Cenderelli (tre rappresentazioni con intero incasso devoluto in beneficenza). Teatro dell’Albero, necessaria prenotazione ai numeri 333 6155989 e 342 7228315



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino all’11 gennaio (domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00-19.00. Mercatini di Natale in Piazza Marconi, anche domani



BAJARDO



10.00. Festa Natale ‘Bajocco’: mercatino per le vie del paese + accensione del Fuoco natalizio + dalle 14.30, Concerto con i Ponente Folk Legacy in piazza della chiesa



CERIANA

10.00-18.30. ‘Jingle Cats’: Cioccolata calda + Spettacoli e animazioni + Mercatini + Street food + Evento teatrale alle 17.00. Evento creato da AlessiaPavone, in collaborazione con il Comune, CristinaRedi, videomaker Luca Loru (parte del ricavato sarà donato ai gattili)

17.00. Commedia brillante in due atti dal titolo ‘La locanda del tesoro nascosto’ scritta e diretta da Ernestina Pellesi e messa in scena dagli attori dell'Emporio del Teatro. Palazzo Gian Maria Rubini, ingresso libero



CHIUSANICO



15.30-21.30. Mercatino Solidale Natalizio a scopo di beneficienza – Durante la visita sarà possibile ammirare ed acquistare prodotti artigianali e degustare vino brulé e dolci fatti in casa. Oratorio S. Giovanni di Torria



DIANO CASTELLO



15.00. Santa Messa, processione e concerto a cura della Banda di Diano Marina. Chiesa di Santa Lucia, Borgata Santa Lucia



DOLCEACQUA



9.00. Christmas Market: mercatino natalizio con prodotti artigianali, tipici e idee regalo. Piazza Mauro, anche domani

9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



14.00. Laboratori con materiali di riciclo e creazioni di decorazioni natalizie, animazione per grandi e piccini. Piazza Mauro



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



PONTEDASSIO

8.00-20.00. ‘La Cassetta dei Pensieri Gentili’: adulti e bambini possono lasciare un pensiero gentile nella cassetta natalizia (anche quelle per Babbo Natale). I messaggi verranno poi distribuiti dalla Croce Rossa per portare un sorriso alla comunità durante le feste. Comune di Pontedassio Via Torino 106, fino al 24 dicembre



PORNASSIO



10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano

SEBORGA



10.00. ‘Natale a Seborga’: Mercatino di Natale con prodotti artigianali e idee regalo per le festività + food truck con una selezione di specialità gastronomiche + alle 15, arrivo di Babbo Natale + workshop e laboratori creativi per i più piccoli + esibizione della scuola di ballo DAP Ballet. Piazza Martiri Patrioti (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



14.30. ‘Charlie e la fabbrica di cioccolato’: musical per tutta la famiglia con brani tratti da film degli anni '70 e nuove canzoni dei pluripremiati compositori Marc Shaiman e Scott Wittman, noti soprattutto per il classico Hairspray. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)





