Sanremo: il Festival 'sposta' l'edicola di piazza Colombo, sistemazione concordata con i titolari (Foto)

Per la prima volta, dopo tanti anni di lavoro fianco a fianco con musica e manifestazioni sul solettone di piazza Colombo, l’edicola più centrale di Sanremo verrà trasferita per la settimana festivaliera.

Sia per ragioni di sicurezza che per garantire maggiore tranquillità ai titolari dell’esercizio, quest’anno è stato allestito un ‘glass’ come va di moda chiamarlo ora, che ricalca in parte quello di Fiorello in via Mameli di fronte all’Ariston.

Si tratta di una struttura totalmente attrezzata, dove l’edicola potrà aprire con maggiore tranquillità a ridosso dei portici della piazza, proprio davanti al chiosco di un’altra edicola, chiusa da tempo. Forse di tranquillità vera e propria l’esercizio di piazza Colombo non ne ha da decenni, dovendo convivere prima con le radio e poi con il palco.

Ma, la nuova sistemazione concordata con Rai Pubblicità e con il comune sembra essere una buona via di mezzo per tutti. Il ‘glass edicola’ sarà completamente attrezzato e, ovviamente, fornito anche di riscaldamento, visto che le temperature per chi deve rimanere all’interno per una giornata intera non saranno gradevoli.

La zona del solettone, che sta prendendo forma, sarà quindi totalmente a disposizione di Rai Pubblicità che, sul palco, proporrà oltre ai concerti, anche una serie di spettacoli nel corso della giornata, quando si esibiranno anche molti partecipanti all’ultima edizione di Area Sanremo.