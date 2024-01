Bordighera: giovedì prossimo da 'Noi4You' una serata del 'Laboratorio di Autostima'

Nuovo appuntamento, giovedì prossimo alle 21, con il Laboratorio dell’Autostima che si terrà, come sempre, nella sede di ‘Noi4You’ in via Firenze 1 a Bordighera.

Dopo la pausa legata alle festività natalizie, riprendono gli appuntamenti col laboratorio dell’autostima. Tema della serata sarà il ‘suicidio’ e a parlarne sarà la dr.ssa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta.

Il suicidio è un argomento difficile e doloroso tuttavia non può essere ignorato: basti pensare risulta essere tra le principali cause di morte al mondo nell’età compresa tra i 15-34 anni, infatti, pur riguardando tutte le fasce di età, a tutt’oggi è un fenomeno che interessa maggiormente i giovani. Di suicidio occorre dunque parlarne, diventare esperti di emozioni, coltivare la nostra empatia affinché sempre di più le persone in difficoltà sentano di essere capite dai loro cari o da chi è attorno a loro.

Rompere il silenzio significa dar voce al dolore, esprimere solidarietà ed attenzione a chi ci sta attorno. Abbiamo il dovere di occuparci di chi è in difficoltà anche quando non si vede, dobbiamo diventare “esperti dell’anima”. Durante l’incontro si cercherà di capire qualcosa in più per rapportarci al dolore: cause, conseguenze e, soprattutto, segnali di allarme.