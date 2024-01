Elezioni Amministrative Sanremo: Mager "Il progetto civico è il migliore, libero dai vincoli di partito"

"Credo che il progetto civico, composto da persone competenti, sia la proposta migliore per Sanremo e le sue esigenze, libera dai vincoli di partito e frutto di una condivisione con cittadini e categorie, fuori da logiche e imposizioni politiche nazionali”. Interviene in questo modo il candidato a sindaco civico, Alessandro Mager.

“Stiamo costruendo una coalizione civica – prosegue - aperta e inclusiva, pronta a dare le giuste risposte ai cittadini, agli imprenditori, ai commercianti e a chi vorrà investire a Sanremo. Tramite l’elezione diretta del Sindaco, i cittadini hanno la possibilità di investire sul singolo individuo, di dare peso alle specificità di ognuno di noi, senza pensare alle bandiere e alle ideologie di partito. Questo è fondamentale soprattutto per una città come Sanremo dove i partiti politici, a mio parere, non hanno un radicamento sul territorio tale da esserne rappresentativi”.

“Negli ultimi anni – termina Mager - tanti personaggi politici sono passati da Sanremo a recuperare consensi senza poi prestare attenzione ai problemi locali, eclissandosi nei loro uffici romani".