Ceriana: donna in scarse condizioni igienico-sanitarie, il sindaco "Abbiamo più volte segnalato il caso"

“Da tempo stiamo cercando di aiutare la donna, che vive nel nostro paese e che è stata al centro del ‘caso’ di martedì scorso, sul bus che da Sanremo è salito a Ceriana e Bajardo”.

Sono le parole di Maurizio Caviglia, sindaco del piccolo centro della Valle Armea, contattato nelle ultime ore dopo che i fatti hanno preso piede ed hanno provocato diverse reazioni.

“Sono diversi mesi che abbiamo interpellato i servizi sociali di Sanremo – prosegue Caviglia – per dare un aiuto alla donna che, effettivamente, vive in condizioni igienico-sanitarie non consone. Purtroppo ci è stato risposto che, non avendo problemi di carattere psichico, più di tanto non si può fare. Abbiamo interpellato anche la figlia, purtroppo senza ottenere risultati”.

Si tratta di un caso che, però, dovrebbe essere preso in seria considerazione dai servizi sociali, non tanto per il ‘disturbo’ segnalato da alcuni utenti dei bus che la donna prende quasi quotidianamente, quanto per la cura della stessa.