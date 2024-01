Ospedaletti: troppi furti in città, l'opposizione "Non serve un esterno ma investimenti importanti"

“A seguito dei recenti casi di furto avvenuti nella nostra cittadina, ribadiamo all’amministrazione la priorità assoluta di intervenire concretamente nel sistema di video sorveglianza con investimenti di fondi per ottimizzarne il funzionamento”. In questo modo il gruppo di opposizione ‘Ospedaletti per tutti’ interviene nuovamente sul caso video sorveglianza.

“Per questo e per la decisione di nominare un responsabile esterno per il servizio di visione del sistema, non condividiamo la scelta fatta dall’amministrazione. Questo dissenso non è dovuto alla persona nominata, ma è una scelta non corretta nella forma e che comporta una ulteriore spesa aggiuntiva inopportuna, in quanto esiste già un corpo di Polizia Municipale preposto a tale scopo”.