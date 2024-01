Sanremo: il 25 febbraio a Villa Nobel una cena di beneficienza a favore del Centro Antiviolenza

Il Rotary Club Sanremo Hanbury, presieduto da Massimo Rossano, insieme a ‘Creiamo speranza nel mondo’, organizza per domenica 25 febbraio una cena di beneficienza a sostegno del Centro Antiviolenza di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, una realtà importante della nostra provincia che riesce a tutelare tutte le donne che subiscono violenze familiari drammatiche, di cui oggi si sente parlare sempre più.

La cena si svolgerà nell’accogliente serra ‘La Fenice’ di Villa Nobel in corso Cavallotti. Il programma prevede, dopo il brindisi di benvenuto, il saluti delle autorità rotariane, la relazione della direttrice del Centro Antiviolenza e una performance artistica di danza, a cura di Bianca Brandi. A seguire la cena di gala.

In questo modo il club vuole, in prima persona, intervenire e sensibilizzare la cittadinanza affinché possa dare il proprio contributo in termini fattivi al centro provinciale diretto dalla Dottoressa Roberta Rota. Sarà un grande evento capace di ospitare più di 200 persone in un contesto conviviale. Durante la serata verrà presentato il progetto del Centro Antiviolenza con le proprie sedi ad Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

Questi gli obiettivi del centro Isv: accogliere le donne vittime di ogni forma di abuso e maltrattamento, progettare un percorso personalizzato per uscire dalla spirale della violenza, prevenire ogni tipo di violenza attraverso, progetti educativi nelle scuole e nelle iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, aiutare le donne vittime di violenza a ricostruire autostima e fiducia in se e nell'altro, operare in collaborazione con la rete territoriale per contrastare a tutti i livelli il fenomeno della violenza di genere.

Per informazioni ci si può rivolgere al numero 3357690620 o alla mail luva66@gmail.com.