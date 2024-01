Lieve incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi a Sanremo in via Nino Bixio, all’incrocio con via Roma nella zona dello Zampillo.

Per cause ancora in via d’accertamento si sono scontrati uno scooter ed un’auto, probabilmente a causa di una mancata precedenza.

Ad avere la peggio la 32enne sullo scooter che è stata portata in ospedale, in codice verde di minima gravità.