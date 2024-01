Bordighera, manutenzione dei cimiteri comunali: al via il piano di interventi straordinari

Come previsto nel programma elettorale, l’Amministrazione Ingenito dà il via al piano di interventi straordinari per la manutenzione dei Cimiteri comunali di Bordighera. In merito, lo scorso 16 gennaio la Giunta ha approvato due deliberazioni; si tratta del progetto esecutivo dei lavori per il Cimitero d’Arziglia e del progetto di fattibilità tecnico–economica delle opere da realizzare nel Cimitero di Sasso.



Più in dettaglio, in Arziglia saranno compiute attività di manutenzione ordinaria e straordinaria prevalentemente nell’area nord del cimitero. Saranno interessati sia il fabbricato adibito a loculi sia quello adibito a loculi “colombaie”; previsti inoltre il ripristino degli intonaci e la ritinteggiatura dei tre portali d’ingresso, l’automazione dei relativi cancelli e la manutenzione delle scalinate, dei parapetti in pietra e dei viali interni. L’investimento, già finanziato, sarà di 105.000 euro e, poiché la progettazione è stata approvata in fase esecutiva, il Settore Tecnico procederà ora agli adempimenti per affidare i lavori.



Nel Cimitero di Sasso si interverrà sulla nuova ala per risolvere gli attuali problemi di fessurazioni e cedimenti della pavimentazione, nonché i dissesti di alcune murature. Poiché le opere in progetto ricadono in aree gravate da vincolo paesaggistico, prima di procedere con i lavori sarà necessaria l’autorizzazione da parte degli Enti preposti. L’Amministrazione sta già valutando ulteriori interventi sui Cimiteri presenti sul territorio comunale.