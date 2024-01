Vallecrosia in lutto per la morte di Maria Mamone in Basilii

Vallecrosia è in lutto per la morte di Maria Mamone in Basilii, scomparsa nell'ospedale di San Martino a Genova all'età di 69 anni.

Lascia il marito Donato, i figli Franco e Cristina, la nuora Virginia, il genero Ivan, i nipoti Mathias, Sara e Sofia, i fratelli, le sorelle, tutti i parenti e gli amici. La triste notizia ha gettato nello sconforto la comunità che si stringe attorno alla sua famiglia.

Il funerale avrà luogo domani, venerdì 26 gennaio, alle 15, nella parrocchia di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia. La salma verrà poi portata all'ara crematoria di Sanremo. La famiglia, che ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo, al posto dei fiori preferisce opere di bene da devolversi all'A.I.L di Genova.