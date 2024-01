Turismo a novembre: bene Sanremo, Bordighera e San Bartolomeo. Dati negativi a Diano Marina e Imperia

In attesa dei dati dell’ultimo mese dell’anno, quello delle vacanze natalizie, novembre non regala alla nostra provincia numeri importanti in chiave turistica, se si eccettua qualche località. Il mese è quello tra i più ‘blandi’ dell’anno ma, come sempre tracciamo un bilancio sui numeri provinciali e delle diverse località turistiche.

Il totale imperiese vede per novembre un totale di 26mila 500 arrivi e quasi 38mila presenze, in diminuzione dello 0,31% rispetto al novembre 2022 nel primo caso ma in aumento dell’8,60% nel secondo. Quindi meno arrivi di turisti ma per più giorni in vacanza. Il totale dei primi 11 mesi dell’anno è ancora positivo sia per gli arrivi che per le presenze, ovvero 903mila (+5,48%) e 3 milioni 210mila (+4,41%).

E’ andata molto bene Sanremo, che ha contato oltre 12mila arrivi e 27.500 presenze, staccando un 5,90% dello stesso mese del 2022 nel primo caso e ben 16,20% nel secondo, evidenziando un allungamento delle vacanze per chi ha deciso di soggiornare nella città dei fiori. Anche il trend dei primi 11 mesi è buono con un totale di oltre 300mila arrivi e 750mila presenze, rispettivamente con un +8,29% e + 4,41%.

Molto bene anche Bordighera che, seppur con numeri più bassi vede gli arrivi passare da 734 a 1.282, ovvero il 74,66% in più del novembre 2022. Le presenze raddoppiano, da 2.600 a 5.100 (+95,90%). I primi 11 mesi del 2023 si chiudono in positivo, con +2,07% tra gli arrivi e +2,05% per le presenze.

Netto calo, invece, per Diano Marina che a novembre vede crollare gli arrivi da 2.200 a 1.700 facendo segnare un -22,70%. Presenze invece stabili, seppur in lieve calo (-0,47%). Il totale degli 11 mesi, per la città degli aranci, rimane positivo, con 170 arrivi (+2,44%) e 920mila presenze (+6,23%).

Passiamo al capoluogo che, come Diano presenta dati negativi. Nel mese di novembre 3.100 arrivi (-9,71% rispetto allo stesso mese del 2022) e 6.019 presenze (-18,35%). I buoni dati dei mesi precedenti consentono ad Imperia di mantenere numeri positivi per i primi 11 mesi del 2023, con quasi 73mila arrivi (+4,86%) e 219mila presenze (+3.01).

Rimanendo ad Est della provincia è San Bartolomeo, quella che a novembre ha garantito performance migliori. Sono stati 1.417 gli arrivi (+21,21% rispetto al 2022) e 5.448 le presenze (+8,85%). I primi 11 mesi del 2023 hanno visto 72mila arrivi (+4,49%) e 321mila presenze (+1,68%).

Terminiamo con Ventimiglia, che ha visto nel penultimo mese dell’anno un calo negli arrivi (3.093 pari a -2,06%) ma un aumento nelle presenze (10.382 pari a +24,87%). I primi 11 mesi per la città di confine terminano positivamente, con 66mila arrivi (+8,44%) e 184mila presenze (+13,43%).

Un mese di novembre, quindi, tra alti e bassi ma, secondo le fonti non ufficiali delle associazioni di categoria, dicembre è stato un buon mese per il turismo della nostra provincia e, quindi, i dati positivi del trend relativo ai primi 11 mesi dovrebbe ulteriormente migliorare nel quadro complessivo del 2023.