Bilancio sanità della Regione: l'Assessore Gratarola "Il 'Punto nascite di Sanremo aprirà il 1° febbraio"

Al contrario di quanto evidenziato da Asl 1 nei giorni scorsi al nostro giornale, l’Assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola ha confermato che l’apertura del ‘Punto nascite’ rimane fissata al 1° febbraio o poco dopo.

Nei giorni scorsi, infatti, anche in relazione ad un bando di assunzione di infermieri pubblicato il 22 gennaio, dall’azienda sanitaria era stato confermato un possibile slittamento entro febbraio, al più tardi per la fine del mese. Di parere opposto l’Assessore Gratarola: “Non c’è nessun tipo di allungamento rispetto al 1° febbraio. E’ tutto pronto, ci sono gli arredi, le ostetriche e gli infermieri ma solo un piccolo nodo sui ginecologi. Ci auguriamo di risolvere entro fine mese”.

Gratarola ha anche confermato, dopo il conferimento al privato dell’ospedale di Bordighera, che ci sarà un monitoraggio sull’operato: “E’ un obbligo di legge per le Asl fare controlli e verifiche. E’ evidente che si veglierà con un continuo sistema di controllo, previsto dal contratto”.

Gratarola ha anche risposto su eventuali nuovi tempi sul futuro ospedale unico di Taggia: “Il comune – ha detto l’Assessore - ha fatto la variante urbanistica e ora si sta lavorando a un documento utile alla progettazione. Siamo in una fase propedeutica per arrivare la progettazione. Sono comunque tempi che non sono comprimibili, perché legati all’applicazione di norme e quindi aspetti amministrativi”.