Palazzetto dello Sport di Bordighera, Bassi: “Il sindaco è l'unico a non vedere la realtà”

Massimiliano Bassi, consigliere comunale di opposizione di Bordighera, torna sull’argomento Palazzetto dello Sport.

“Nel consiglio comunale dell’11 novembre a seguito della mia interpellanza il sindaco Ingenito dichiarava che tutto all’interno del Palazzetto dello Sport andava bene e che lui da utente si trovava sempre benissimo - dice Bassi - a pochissima distanza di tempo emergono nuove problematiche. Grazie alla mia interpellanza è stata data più attenzione a ciò che dovrebbe essere quotidianamente fatto, ma questo non basta a superare problematiche ben più gravi che affliggono da tempo il nostro Palazzetto. Proprio in questi giorni abbiamo appreso dai giornali le lamentele del gestore del bar che solleva alcune problematiche importanti alle quali il sindaco ha risposto in maniera evasiva e rimandando a un accordo tra privati quello che invece dovrebbe essere supervisionato da lui e dall’assessore competente. Ciò che maggiormente mi ha colpito è a distanza di poche ore l’intervento di Alfonso Bruno che come da me più volte segnalato lamenta il malfunzionamento delle docce e degli asciugacapelli. Apprezzo l’onestà intellettuale di Bruno che nonostante sia il coordinatore di Fratelli d’Italia e quindi di un partito che sostiene il sindaco Ingenito, non si fa problemi a denunciare una situazione che piano piano sta diventando insostenibile. Sempre ferma la situazione dell’elevatore per disabili: nonostante le numerose segnalazioni ad oggi l’elevatore presente che era stato dato in uso dalla Polisportiva Integrabili non è mai stato oggetto di manutenzione e per tanto non funziona più. Sarebbe opportuno che il Comune o la società acquistassero un apparecchiatura idonea a permettere di effettuare l’attività natatoria ai disabili. Il mio sogno è di superare queste problematiche importanti per poi passare alla cura dei dettagli: come si può vedere dalle foto allegate, il pannello informativo posto sull’ingresso della piscina riporta ancora il nome della Sport Management, nonostante siano già diversi anni che questa società non è più titolare della gestione del Palazzetto; inoltre la dedica a Emilio Biancheri risulta strappata, ed è un dispiacere vedere come non venga ricordato un personaggio che tanto ha fatto per lo sport a Bordighera”.