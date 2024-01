Santo Stefano al Mare: grande partecipazione all’evento sul sistema sanitario nazionale e sul benessere

Grande partecipazione all’evento sul sistema sanitario nazionale e sul benessere organizzato a Marina degli Aregai dalla Fratelli Pallini sostenuti da Allianz e da alcuni capitoli di BNI della provincia di Imperia. “Un convegno che ha voluto trasferire al pubblico una “fotografia” sulle difficoltà che i cittadini incontrano nel relazionarsi con il sistema sanitario nazionale in termini di tempi e costi da sostenere” dicono gli organizzatori. Ha moderato l’evento Gianni Rossi, che ha introdotto i vari relatori. Hanno aperto gli interventi i Fratelli Pallini, Federico e Marcello, che hanno organizzato l’evento con la finalità di trasferire al pubblico gli strumenti necessari per comprendere come affrontare al meglio le problematiche che si possono presentare in caso di malattia. Partendo dal passato, hanno rappresentato alla platea lo scenario attuale in merito alle assicurazioni in ambito sanitario e hanno raccontato come vivono la loro professione, con positività e grande attenzione per le persone.

A seguire Gianfilippo Cappato, Area Director Nord Ovest di Allianz, che parlato dell’importanza dell’educazione finanziaria, solo tramite la conoscenza si possono compiere scelte consapevoli.



Stefano Pallini ha fatto un focus sulle spese “out of poket”: l’esborso di denaro che ogni cittadino deve effettuare in caso di malattia. “Un quadro che vede l’Italia superare del 20% la media europea e le spese vengono sostenute per il 90% dai risparmi delle famiglie, inoltre, un quarto delle spese nel nostro Paese ricade direttamente sull’individuo - dicono i promotori dell'evento - i dati prospettici evidenziamo come le spese sanitarie tenderanno ad aumentare a causa dell’invecchiamento della popolazione. Questa situazione ha fatto aumentare in modo esponenziale la richiesta di polizze assicurative in ambito sanitario, per ridurre la spesa out of pocket delle famiglie.

Ha concluso gli interventi Giuseppe Dogliolo, Marketing Manager di Allianz Spa, che ha evidenziato che la difficoltà di curarsi in caso di malattia ed i dai riportati da Stefano Pallini, hanno fatto si che le assicurazioni attualmente rivestano di un ruolo sociale: un supporto concreto per limitare i disagi che devono affrontare i cittadini nel relazionarsi con il sistema sanitario nazionale”.

A seguire sono intervenuti la Dottoressa Beatrice Cozzi Parodi per Marina degli Aregai e Luca Ferrando per BNI area 58, infine è stata presentata la squadra dei professionisti e dei collaboratori della Fratelli Pallini.