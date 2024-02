Sanremo: ottimi risultati per il turismo nella città dei fiori nel mese di novembre, la soddisfazione di Faraldi

Ottimi risultati, nel mese di novembre, per la città di Sanremo in chiave turistica rispetto allo stesso periodo del 2022. Un boom che abbraccia sia il turismo italiano, con un +30,29%, che quello straniero, confermando un positivo +4,83%. In generale si registra un +16,5% nelle presenze.

“Questi dati positivi – ha detto l’Assessore al Turismo del comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi - sono la chiara conferma che le scelte e il calendario manifestazioni del Comune hanno suscitato un notevole interesse del pubblico. Sanremo si dimostra ancora una volta meta turistica di grande attrattiva, offrendo esperienze uniche che conquistano il cuore di visitatori italiani e stranieri. Grazie a tutti coloro che contribuiscono a rendere la nostra città così accogliente e vibrante”.

Si tratta di dati ufficiali dell’osservatorio turistico della Liguria, che confermano quanto di buono è stato anche ufficializzato per quelli dell’estate appena trascorsa. Ora mirino puntato su quelli di dicembre, in occasione delle feste di fine anno.